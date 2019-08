Rīgas Apkaimju alianse aicina iedzīvotājus neslēgt līgumus ar AS 'Tīrīga'

Rīgas Apkaimju alianse, kura šobrīd apvieno 14 apkaimju biedrības un pārstāv vairāk nekā 200 000 rīdzinieku intereses, pauž kategorisku noraidījumu plānam par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā atdošanu vienam uzņēmumam – AS "Tīrīga", radot uzņēmumam monopola stāvokli pilsētā uz 20 gadiem. Šāda kārtība ir pretrunā ar labas pārvaldības principiem, kā arī nostāda rīdziniekus klaji neizdevīgā situācijā, liedzot tiem līdz šim pastāvošās izvēles iespējas, informē alianses valdes loceklis Kaspars Spunde.

Alianse norāda, ka pēc tam, kad valstī ir notikusi telekomunikāciju, gāzes un elektroenerģijas tirgus liberalizācija, jauna monopola izveide galvaspilsētā ir vērtējama negatīvi. Turklāt rīdziniekiem uzspiestajā sadarbības līgumā ar AS "Tīrīga" par atkritumu apsaimniekošanu jau redzamas liecības negatīvajām sekām, ko rada monopols:

iedzīvotājiem tiek piedāvāts slēgt tipveida līgumu, kurā nav iespējams veikt izmaiņas, kas ir uzskatāms par patērētāju tiesību pārkāpumu; līgumā paredzēts tūlītējs pakalpojuma cenu kāpums, kurš, atkarībā no esošā līguma cenas, vidēji ir ap 40%, bet atsevišķos gadījumos sasniedz pat 70%; līgumā ir ieviesta slēpta maksa par šķiroto atkritumu izvešanu, nosakot nomas maksu par šķiroto atkritumu konteineriem, lai gan iepriekš šo atkritumu izvešana ir bijusi bezmaksas pakalpojums; līgums paredz atkritumu izvešanu ne retāk kā divas reizes mēnesī, pat ja mājsaimniecībai pietiek ar vienu izvešanas reizi, kas tādējādi satur uzspiesta pakalpojuma pazīmes; līgums neparedz nekādus ierobežojumus, kas liegtu pakalpojuma sniedzējam nākotnē vienpusēji paaugstināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu.

Rīgas Apkaimju alianse trešdien, 28. augustā, ir nosūtījusi vēstuli Konkurences padomei, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, VARAM, Rīgas domei un Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kurā pauž savas bažas un aicina Konkurences padomi pieņemt lēmumu, kas liegtu AS "Tīrīga" izveidot atkritumu apsaimniekošanas monopolu Rīgā.

Alianse vērš rīdzinieku uzmanību, ka AS "Tīrīga" un Rīgas domes agresīvie mēģinājumi pārliecināt iedzīvotājus pārslēgt savus atkritumu apsaimniekošanas līgumus, draudot ar administratīvā soda sankcijām, ja līgumi netiks pārslēgti līdz š.g. 14. septembrim, ir prettiesiski. Alianses ieskatā uz šo brīdi AS "Tīrīga" nav nekādu juridisku tiesību nedz prasīt līguma noslēgšanu, nedz arī sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus: AS "Tīrīga" joprojām nav saņēmusi nepieciešamo atkritumu apsaimniekošanas atļauju no Valsts Vides dienesta, Rīgas dome nav apstiprinājusi atbilstošos grozījumus saistošajos noteikumos. Savukārt Konkurences padome ir pieņēmusi lēmumu pret Rīgas domi un "Getliņi Eko" ierosināt pārkāpuma lietu par, iespējams, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas varētu rezultēties līguma laušanā ar AS "Tīrīga".

Rīgas Apkaimju alianse iestājas par iedzīvotāju tiesībām izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju un saņemt pakalpojumu par izdevīgu maksu. Tāpēc no savas puses Rīgas Apkaimju alianse un tās biedri ir aicinājuši un turpina aicināt rīdziniekus neslēgt līgumus ar AS "Tīrīga", uzskatot, ka viena uzņēmuma monopolstāvoklis un tā piedāvātie sadarbības nosacījumi nav izdevīgi iedzīvotājiem un tāpēc kategoriski noraidāmi.

Jau vēstīts, ka SIA "Getliņi Eko" un SIA "CREB Rīga" ir kopīgi dibinājušas kopsabiedrību AS "Tīrīga", lai saskaņā ar koncesijas procedūras rezultātiem Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu iedzīvotājiem atkritumu šķirošanas risinājumus. Kopasbiedrība līdz 2019. gada 15. septembrim aicina Rīgas pilsētas iedzīvotājus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar AS "Tīrīga", lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību.

Jāatgādina, ka KP jūlijā ierosinājusi lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Getliņi Eko" un Rīgas pilsētas pašvaldības darbībās. Savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA "Getliņi Eko" pilnībā noraida KP pārmetumus saistībā ar izvēlēto Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modeli.

Rīgas Apkaimju alianse ir nevalstiska organizācija, kura dibināta 2018. gadā ar mērķi līdzdarboties Rīgas pilsētas ilgtspējīgā attīstībā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un rīdzinieku dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, kā arī labas pārvaldības principa īstenošanā Rīgas pilsētas pašvaldības un valsts iestāžu un iedzīvotāju attiecībās. Rīgas Apkaimju alianse dibināta 2018. gadā. Šobrīd tajā ietilpst 14 biedrības, kuras kopumā pārstāv vairāk kā 200 000 rīdzinieku intereses: Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Āgenskalna Apkaimes biedrība, biedrība "Berģinieki", biedrība "Brasa", biedrība "Kundziņsala", Čiekurkalna attīstības biedrība, Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība, Mežciema apkaimes biedrība, Purvciema Apkaimes biedrība, Rīgas Centra Attīstības biedrība, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Teikas apkaimes biedrība, Vecmīlgrāvja attīstības biedrība.