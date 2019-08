Rīgas brīvostas valdi gatavs vadīt ekonomikas ministra padomnieks Pāvels Rebenoks

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas plānotas 5. septembrī - uz abiem amatiem gatavs kandidēt Ekonomikas ministrijas pārstāvis brīvostas valdē Pāvels Rebenoks, vēsta "LNT ziņas".

Dodoties uz darbu Briselē Rīgas pašvaldības bijušais vadītājs Nils Ušakovs ("Saskaņa") un domnieks Andris Ameriks (GKR) bez vadības atstājuši arī Rīgas brīvostu - kopš 1. augusta tai nav nedz valdes priekšsēdētāja, nedz arī tā vietnieka. Abas prestižās amatpersonas brīvostas valde vēlēs pēc tam, kad būs zināms Rīgas pilsētas jaunais mērs, kura vadībā tiks virzīti šobrīd trūkstošie divi pašvaldības pārstāvji.

Mērs jāizvēlas līdz 20. augustam, jo citādi gaidāmas ārkārtas vēlēšanas, bet brīvostas valdes sēde paredzēta 5. septembrī, taču tā varot notikt arī ātrāk, "LNT ziņām" norādīja Rīgas brīvostas valdes loceklis Pāvels Rebenoks, kuru no valsts puses virzījusi Ekonomikas ministrija.

Vēsturiski brīvostas valdes priekšsēdētāju izvēlas no četru pašvaldības pārstāvju vidus brīvostas valdē, bet vietnieku - no četriem valsts pārstāvjiem. Taču šoreiz situācija varot mainīties, pieļāva Rebenoks. "Protams, ka mana kandidatūra būs izvirzīta. Uz kādu amatu, to mēs redzēsim tad, kad tuvāk nāks. Uzskatu, ka man ir pietiekama kvalifikācija, lai es varētu kandidēt gan uz vienu, gan uz otru amatu. Man ir augstākā jūrniecības izglītība, man ir pieredze darbā ostā, esmu strādājis uz "Latvijas kuģniecības" kuģiem ilgstoši," norādīja Rebenoks.

Lai iegūtu brīvostas valdes priekšsēdētāja amatu, jāsaņem vismaz piecu valdes locekļu balsis. Tik daudz balsu kopš pavasara tā arī nebija izdevies savākt nevienam valsts pārstāvim brīvostā, lai kļūtu par valdes priekšsēdētāja vietnieku. Tas neizdevās arī 29. jūlijā, kad valdes sēdē pēdējo reizi piedalījās Ušakovs un Ameriks.

Kā iemeslu tam Rebenoks min to, ka valsts puse lemšanai valdē piedāvāja daudz kandidātu – jau kādu laiku trīs – viņu, Satiksmes ministrijas pārstāvi Džinetu Innusu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi Viesturu Zepu, kurš kandidē arī uz Rīgas mēra krēslu.

V. Zeps LNT pauda viedokli, ka nākamajā brīvostas valdes sēdē izdosies vienoties gan par priekšsēdētāju, gan arī par tā vietnieku. "Es vēl joprojām uzskatu, ka esmu labākā kandidatūra," tā par pretendēšanu uz valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu atzina V. Zeps.