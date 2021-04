Rīgas centrā šovasar eksperimentēs ar tā dēvēto koka parkletu izvietošanu pie tirdzniecības vietām

Rīgas centrā šovasar iecerēts eksperimentēt ar tā dēvēto koka parkletu izvietošanu pie tirdzniecības vietām, kas nozīmē, ka iepretim veikaliem uzņēmējiem būs ļauts uz ielas ierīkot nelielas atpūtas vietas, piemēram, galdiņu vai soliņu, kur cilvēki varēs apsēsties, TV3 raidījumam "900 sekundes" pastāstīja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Viņš norādīja, ka šis Rīgai būs jauna veida izmēģinājums - kā turpinājums eksperimentēšanai ar gājēju ielām. "Šogad mēģināsim ko citu - tā saucamos koka parkletus," stāstīja Staķis, skaidrojot, ka tie izpaudīsies kā ietves paplašinājums ar koka konstrukcijām. Šādu izmēģinājumu plānots veidot teritorijā un virzienā no Vecrīgas līdz Vidzemes tirgum un no Jaunās Ģertrūdes baznīcas atpakaļ uz Vecrīgu. Parkleti tikšot izvietoti uz vairākām ielām, lai izvairītos no nevēlamas cilvēku pulcēšanās vienuviet.

"Tas nozīmē, ka vienkārši var izvietot pretī savam veikalam ziedus vai galdiņu, kur cilvēki var apsēsties, un tas nozīmē, ka arī samazināsies brauktuve - mums būs jāpalielina satiksme, mums būs droši vien jāsamazina stāvvietu skaits," atzina Staķis.

Viņš solīja, ka tas būšot interesants eksperiments, kurš īpaši piemērots pašreizējai epidemioloģiskajai situācijai. Rīgas mērs piebilda, ka šāds princips ļoti veiksmīgi izmēģināts arī citās Eiropas pilsētās.

Kā ziņots, iepriekš Rīgas dome eksperimentēja ar ielu un vairāku kvartālu pārveidošanu par gājēju ielām. Pērn vasarā par gājēju ielu uz laiku tika pārvērsta Tērbatas iela. Rudenī savukārt tika sākts cits eksperiments - izbūvēta pagaidu velojosla uz Aleksandra Čaka ielas, tādējādi samazinot autotransporta plūsmu uz šīs ielas.