Rīgas digitālās aģentūras direktora amatā ieceļ Arni Gulbi

Rīgas domes deputāti trešdien atbalstīja Arņa Gulbja iecelšanu Rīgas digitālās aģentūras (RDA) direktora amatā.

Domes izsludinātais konkurss uz aģentūras direktora amatu noslēdzās šī gada sākumā. Tajā augstāko novērtējumu ieguva Gulbis.

Gulbis pēdējos divarpus gadus, strādājot "Latvijas Pasts" IT direktora amatā, vadījis 60 darbinieku komandu un dažādu pārmaiņu un digitālās transformācijas projektus. Iepriekš vadošos amatos IT jomā Gulbis strādājis arī "DHL Express Latvia", AS "Madara Cosmetics", "Cabot Corporation" un "JYSK Baltic & Balcans".

RDA tika izveidota 2022. gada 1. aprīlī, reorganizējot Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru.

Aģentūras galvenie mērķi ir atbalstīt un veicināt pašvaldības digitālās transformācijas procesus, nodrošinot inovatīvus, kvalitatīvus un drošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumus.

Domes lēmums paredz uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Gulbi. Centrālās administrācijas Personāla nodaļa savukārt sagatavos darba līgumu. Tas tiek noslēgts uz pieciem gadiem.

Izveidojot jaunu aģentūru, uz tās direktora amatu tika rīkots atklāts konkurss. Līdz konkursa noslēgumam direktora pienākumus pildīja Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra direktors Āris Dzērvāns.

Aģentūrai uzticēts attīstīt centralizētu un efektīvu IKT investīciju pārvaldību, kā arī tā strādās pie modernu, ērtu un lietotājiem draudzīgu Rīgas pašvaldības digitālo produktu un pašvaldības pakalpojumu pilnveides, tostarp turpinot e-pakalpojumu ieviešanu.

Aģentūras uzdevums arī ir iesaistīties pašvaldību koplietošanas IT risinājumu izstrādē un pilnveidot pašvaldības iepirkumu procesus, lai veicinātu piegādātāju konkurenci. Tāpat jaunās aģentūras pārziņā ir Rīgas pašvaldības darbinieku digitālo prasmju attīstīšana un iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošana.

Rīgas digitālā aģentūra veidota, reorganizējot Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru (ICT), lai nodrošinātu mūsdienīgu pašvaldības informācijas tehnoloģiju pārvaldību. Aģentūrā darbu turpina līdzšinējie ICT darbinieki, kuriem tiek nodrošinātas iespējas apgūt jaunas prasmes un stiprināt kompetences.