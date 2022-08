'Rīgas dzirnavnieks' sācis pieņemt graudu ražu

Graudu pārstrādes uzņēmums "Rīgas dzirnavnieks" piektdien, 5. augustā, pieņēmis pirmo graudu ražu, kas bija kvieši. Tā atvesta no Ogres zemnieku saimniecības, ar kuru uzņēmums sadarbojas 30 gadus, tādējādi atklājot jauno ražas sezonu.

Pirmā raža nozīmē, ka intensīvā darba sezona ir sākusies un turpmākos mēnešus uzņēmums strādās līdz pat 18 stundām diennaktī, lai operatīvi apkalpotu visus lauksaimniekus, kuri ir gatavi nodot graudus.

"Šogad graudu nodošana sākusies līdzīgā laikā kā citus gadus, ko ietekmējuši laikapstākļi. Lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi no tā, vai ir saulains vai lietains, jo katra stunda jāizmanto tā, lai graudi tiktu ievākti pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk, lai dažādu apstākļu dēļ neciestu raža kopumā," teic "Rīgas dzirnavnieks" tirdzniecības un loģistikas direktore Iveta Švarce. Pieņemot graudus, tiek veiktas arī ekspress analīzes uz vietas, pārbaudot to mitrumu, proteīnu, tilpummasu un citus rādītājus, lai pēc tam graudus sašķirotu atbilstoši to kvalitātei.

Lai spētu nodrošināt uzņēmuma darba jaudu, graudu pieņemšanas sezonā tiek piesaistīti papildu darbinieki, kuri ir liels atbalsts, jo elevatori strādā katru dienu līdz pat 18 stundām diennaktī. Šogad "Rīgas dzirnavnieks" plāno iepirkt divas reizes vairāk auzu nekā pērn, kad no zemniekiem tika iegādātas 17 tūkstoši tonnas šīs kultūras, tāpat paredzēts palielināt arī kviešu un rudzu graudu iepirkuma apjomu. Līdz šim veikti visi sagatavošanās darbi, lai līdz sezonas noslēgumam uzņemtu maksimāli daudz graudaugu, uzpildot tos tam paredzētajos silosa tipa graudu glabātuvēs jeb graudu uzglabāšanas torņus.

Apzinoties darba specifiku un to, ka zemniekiem īsā laika posmā jānovāc visa raža, ko nepieciešams gan uzglabāt, gan nodrošināt ar pirmapstrādi, izmantojot kaltes, "Rīgas dzirnavnieks" piedāvā saviem sadarbības partneriem arī kaltes pakalpojumu. "Lielākajai daļai zemnieku pašiem ir iespēja kaltēt graudus pie sevis, taču mūsu pakalpojums ir interesants arī viņiem, jo mēs palīdzam atbrīvot kaltes citām kultūrām, kas īpaši svarīgi gadījumos, ja graudu apjoms ir liels un tos nav kur uzglabāt.," saka Švarce.

Pērn "Rīgas dzirnavnieks" kviešu, auzu, rudzu graudus iepirka 52 tūkstošu tonnu apjomā, saražojot vairāk nekā 43 tūkstošus tonnu produkcijas, no kurām eksportēti aptuveni 10 tūkstošus tonnu produkcijas. Uzņēmums norāda, ka galvenais tā klients ir Latvijas ģimenes, jo, atvedot graudus, skaidri zināms, ka saražotie produkti būs katrā Latvijas mājvietā uz galda. "Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas tirgum noteikti pietiks produkcijas, jo primāri fokusējamies uz vietējo tirgu un tikai tad izvērtējam eksportēšanas iespējas," saka Švarce.

AS "Rīgas dzirnavnieks ietilpst AB "Baltic Mill", kam pieder vēl vairāki Baltijas graudu pārstrādes uzņēmumi.