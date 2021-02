'Rīgas farmaceitiskā fabrika' atsaukusi pilnvaras

Ceturtdien, 25. februārī, AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" publicējusi informāciju par pilnvaru atsaukšanu visām personām, kurām izdotā pilnvara devusi pilnvarojuma tiesības līdz šā gada 22. februārim, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmums norāda, ka 2018. gadā AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" aizsākās pārmaiņas, kas saistītas ar produkta portfeļa uzlabošanu un vizuālām pārmaiņām. Galveno ietekmi uz šīm pārmaiņām varēs novērot tuvāko gadu laikā, bet jau 2019. gadā AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" palielinājusi produktu portfeli par 10 jauniem produktiem, kā arī plāno to darīt turpmāk.

Arī vizuālās pārmaiņas vienam no uzņēmuma zīmoliem – Dr. Pakalna zīmolam – ir nesušas būtisku pieaugumu apgrozījumā. Zīmola apgrozījums palielinājies par 60%. "Tajā pašā laikā ir svarīgi pieminēt, ka vairums no "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" produktiem ir novecojuši un neatbilst mūsdienu prasībām, līdz ar to šo produktu apgrozījums ik gadu krīt," teikts uzņēmuma vadības ziņojumā. Neskatoties uz to, "Rīgas farmaceitiskā fabrika" apgrozījums 2019. gadā palielinājies par 1,95%, sasniedzot 3,79 miljonus eiro. 14,75% no kopējā apgrozījuma veidojis eksports.

Gada pārskata dati rāda, ka "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" peļņa 2019. gadā bija 2,01 miljons eiro, kas ir par 1,3 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Daļa no peļņas pieauguma saistīta ar dividenžu izmaksu no meitas uzņēmuma SIA "Jonnex-Farma".

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" reģistrēta 1991. gadā. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājas amatu ieņem Vilma Drulliene, savukārt valdes locekles – Diāna Stepiņa-Gauja. Uzņēmuma padomē iecelti Josifs Apts, Jeļena Ņikitina un Dins Šmits.