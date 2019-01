Rīgas 'IKEA' pirmo divu darbības dienu apgrozījums sasniedzis 657 500 eiro

Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas preču veikala "IKEA", kas Rīgā darbību sāka 2018. gada 30. augustā, apgrozījums pirmajās divās darbības dienās veidoja 657 500 eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.

Tostarp "IKEA" veikala pārvaldītāja Latvijā SIA "Paul Mason Properties" ienākumi no preču pārdošanas pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. augustam, bija 654 300 eiro apmērā, bet ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem veidoja 3200 eiro.

Vienlaikus pagājušo finanšu gadu "Paul Mason Properties" noslēgusi ar zaudējumiem 5,06 miljonu eiro apmērā. Kompānijas finanšu pārskatā skaidrots, ka zaudējumi ir saistīti ar veikala atvēršanu un bija paredzēti biznesa plānā. Pagājušā finanšu gada zaudējumus kompānija plāno kompensēt ar peļņu turpmākajos periodos.

Rīgā 2018. gada 30. augustā tika atklāts "IKEA" veikals. Rīgas "IKEA" veikala platība ir 34 500 kvadrātmetru, bet veikala teritorija kopumā aizņem 10 hektārus. Kopējie ieguldījumi "IKEA" veikala izveidē Latvijā bija vairāk nekā 50 miljoni eiro.

"IKEA" franšīzes ņēmējs Latvijā ir "Paul Mason Properties", kura īpašniekam pieder arī "IKEA" veikals Lietuvā un Islandē. Kompānija "IKEA" izveidota 1943. gadā.