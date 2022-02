Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktora amatā apstiprina Fredi Bikovu

Rīgas dome 23. februārī apstiprināja Freda Bikova iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (Live Riga) direktora amatā, liecina tās sniegtā informācija.

Bikovs tika atzīts par visatbilstošāko kandidātu Rīgas domes rīkotā atklātā konkursā uz Live Riga direktora vietu. Pretendentu atlasei bija piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Human Source". Kopā tika saņemti 25 pieteikumi, kurus konkursa komisija izvērtēja divās kārtās. Komisijā piedalījās Rīgas domes Personāla nodaļas personāla eksperte Ieva Kalniņa, Live Riga Tūrisma pārvaldes priekšniece-direktora vietniece Ieva Lasmane, SIA "Rīgas meži" valdes locekle Anita Skudra, kā arī neatkarīgie eksperti – Rīgas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Anna Andersone un Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā valdes loceklis Pauls Miklaševičs. Komisiju vadīja Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina. Lēmumu par konkursa rezultātu komisija pieņēma 20. janvārī.

Fredis Bikovs ir ieguvis dubulto maģistra grādu biznesa vadībā un finansēs Banku augstskolā un Šveices Biznesa skolā. Viņa iepriekšējā darba pieredze saistīta ar klientu apkalpošanu, starptautisku projektu un finanšu vadību starptautiskos uzņēmumos, tostarp "Transcom Worldwide Latvia", "Runway BPO", "Nordea Bank AB" Latvijas filiālē. No 2017. gada līdz 2021. gadam Bikovs bijis informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Evry Latvia" direktors, no 2019. gada līdz 2021. gadam ieņēmis biznesa pakalpojumu nozares asociācijas "ABSL Latvia" valdes priekšsēdētāja amatu. No 2021. gada jūnija bijis Somijas uzņēmuma "Wolt" operatīvās darbības vadītājs Latvijā.

Domes sēdē Bikovam tika adresēti vairāki jautājumi no opozīcijas deputātiem. To vidū tika vaicāts par dažādām tūrisma un investīciju prioritātēm, valodas zināšanām un aģentūras darbinieku skaitu.

Savukārt diskusiju laikā opozīcijas deputāti vairākkārt piesauca faktu, ka Bikovs pagājušajās 2018. gada Saeimas vēlēšanās kandidējis no "Attīstībai/Par!" saraksta. Pats Bikovs gan norādīja, ka patlaban nav nevienas partijas biedrs.

Kandidatūra sēdē tika atbalstīta ar 44 balsīm, kamēr viens deputāts balsoja pret, bet četri atturējās.

Turpretim koalīcijas deputāts Jānis Ozols (JKP) sacīja, ka frakcija izvērtējusi kandidātu izraudzīšanas procesu un pieņēmusi vienbalsīgu lēmumu atbalstīt Bikova kandidatūru. Tāpat deputāts izcēla atklāto konkursu nozīmi, norādot, ka "tas rada profesionāļos pārliecību, ka šeit nenotiks savējo bīdīšana".

"Mans darbs, pirmkārt, būs vērsts uz Rīgas investoru piesaistes un pārdošanas kapacitātes stiprināšanu. Tāpat svarīgi būs identificēt un risināt Rīgas investīciju vides izaicinājumus un stiprināt Rīgas tēlu starptautiski. Mana pieredze vadošos amatos privātajā sektorā ir devusi izpratni par investoru interesēm un vajadzībām no investoru skatpunkta, kas noderēs, strādājot pie investīciju vides uzlabošanas Rīgā. Savukārt pieredze biznesa pakalpojumu nozares asociācijā palīdzēs stiprināt sadarbību starp investoriem un publisko pārvaldi. Uzskatu, ka aģentūras pārziņā esošās jomas ir cieši savstarpēji saistītas un jāidentificē iespējas sinerģijai starp nozarēm. Strādāšu, lai rūpīgi izstrādātā aģentūras stratēģija īstenotos rīcībā. Live Riga ir jāspēj ne tikai atpelnīt tajā ieguldītos līdzekļus, bet arī nopelnīt naudu rīdziniekiem," uzsver Bikovs.

Rīgas pašvaldības aģentūra Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra izveidota 2021. gada 1. aprīlī. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un caurskatāmu investīciju un tūrisma veicināšanu, veidot plaukstošu un ilgtspējīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, atbalstot esošos investīciju projektus, kā arī piesaistot jaunus, un veicināt tūrisma attīstību un Rīgas starptautisko atpazīstamību.