'Rīgas Kartei' iecelta jauna valde

Otrdien nomainīta SIA "Rīgas Karte" valde, liecina "Lursoft" informācija.

Par uzņēmuma jauno valdes priekšsēdētāju iecelta "Conduent" finanšu direktore Francijā Katrīna Gaurāna, savukārt valdes locekļu pienākumus sākušas pildīt uzņēmuma juriste un personas datu aizsardzības speciāliste Jeļena Loiteršteine un Diāna Šmite, kura iepriekš ir strādājusi par Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora vietnieci.

Līdz ar jauno amatpersonu iecelšanu, amatus zaudējušas SIA "Rīgas Karte" līdzšinējās amatpersonas – Jānis Meirāns, Eric Francois Morizur un Pāvels Tulovskis.

SIA "Rīgas karte" dibināta 2007. gadā un ir izveidojusi un uztur Rīgas sabiedriskā transporta un autostāvvietu elektronisko norēķinu sistēmu. Uzņēmuma dalībnieki ir "Rīgas satiksme" un Francijā reģistrētais "Conduent Business Solutions".

2018. gadā SIA "Rīgas karte" apgrozīja 22,56 miljonus eiro un nopelnīja 6,12 miljonus eiro.

Pēc vadības teiktā, tīrā peļņa pieauga gan augstāku ieņēmumu, gan izmaksu samazināšanas rezultātā. Analizējot "Rīgas karte" apgrozījuma struktūru, redzams, ka 16,25 miljoni eiro uzņēmums saņēmis ienākumos no e-biļetes sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem, 5,96 miljonus eiro veidojuši ienākumi no komisijas maksas, 0,27 miljonus eiro – ienākumi no skolēnu ēdināšanas sistēmas uzturēšanas un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Uzņēmums guvis ieņēmums arī no biļešu tirdzniecības automātu uzstādīšanas un vietas nomas, kā arī no viedkaršu realizācijas.