'Rīgas krēslu fabrika' plāno kotēt akcijas biržas alternatīvajā tirgū

SIA "Rīgas krēslu fabrika" saņems 48 125 eiro Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu akciju emisijai, lai tās iekļautu biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North", liecina Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) informācija.

Projekta par "Rīgas krēslu fabrikas" pārveidošanu par akciju sabiedrību un akciju emisiju biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North" kopējās izmaksas ir 116 462,5 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 96 250 eiro. No tiem 48 125 eiro ir piešķirtais ES fondu finansējums.

Projekta plānotie rezultāti ir veiksmīga "Rīgas krēslu fabrikas" akciju emisija, piesaistot finansējumu 1,5 miljonu eiro apmērā.

Projekta mērķis ir veicināt investoru un kapitāla piesaisti "Rīgas krēslu fabrikas" akciju privātā izvietojuma ietvaros. Projekta galvenās darbības ir "Rīgas krēslu fabrikas" sagatavošana vērtspapīru iekļaušanai "First North" sarakstā, tostarp emisijas organizētāja konsultācija un kapitāla piesaistīšana, juridisko pakalpojumu sniedzēja konsultācija un dokumentu sagatavošana, padziļinātā izpēte, dokumentu sagatavošanas, apstiprināšanas un publicēšanas izmaksas, kā arī zvērinātā revidenta konsultācija un dokumentu sagatavošana.

Projekta ilgums ir divi gadi, sākot no 2022.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim.

"Rīgas krēslu fabrika" 2020.gadā strādāja ar 4,094 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,7% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa bija 522 630 eiro, kas ir par 17,3% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina "Firmas.lv" informācija.

"Rīgas krēslu fabrika" reģistrēta 1999.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Aldis Circenis (75%) un Miks Dzelde (25%).