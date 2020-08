Rīgas lidostā gada pirmajos septiņos mēnešos pasažieru skaits sarucis par 65%

Jūlijā lidostā apkalpoti 187,4 tūkstoši pasažieru – par 132 tūkstošiem ceļotāju vairāk nekā mēnesi iepriekš. Tomēr kopumā, salīdzinot ar pērno gadu, apkalpoto pasažieru skaits lidostā "Rīga" ir ievērojami sarucis: 2020. gada pirmajos septiņos mēnešos apkalpoti vien 1,5 miljoni pasažieru, kas ir vairāk nekā 65% kritums pret pērnā gada attiecīgu periodu, informē lidosta "Rīga".

Pakāpeniski pieaugot ceļotāju un lidojumu skaitam, apkalpoto pasažieru skaits lidostā "Rīga" jūlijā sasniedzis 23% no pagājušā gada apjoma, liecina operatīvie dati par lidostas darbības rezultātiem šā gada septiņos mēnešos.

Lielāko daļu jeb 66% no jūlijā apkalpotajiem pasažieriem pārvadāja nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", 13% – Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair", bet 11% – Ungārijas zemo cenu pārvadātājs "WizzAir". Pakāpeniski pieaug to pasažieru skaits, kuri lidostu "Rīga" izmanto kā pārsēšanās punktu tālākam ceļojumam: tranzīta un transfēra pasažieru skaits jūlijā veidoja 24% no kopējā pasažieru skaita. Populārākie galamērķi no Rīgas jūlijā bija Oslo, Londona, Helsinki, Frankfurte un Tallina, bet vispiepildītākie gaisa kuģi bija brīvdienu maršrutos uz Grieķiju, Kipru un Francijas dienvidiem.

Jūlijā lidostā "Rīga" tika apkalpoti 3278 lidojumi, bet kopumā šogad pirmajos septiņos mēnešos vairāk nekā 22 tūkstoši lidojumu – par 55,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Visvairāk – 2070 lidojumus – jūlijā izpildīja regulārie pasažieru pārvadātāji, taču nozīmīgu daļu – gandrīz 25% – no kopējā lidojumu skaita veidoja biznesa aviācija un kravu pārvadājumi. Gada septītajā mēnesī lidostā "Rīga" nosēdās un pacēlās 556 biznesa aviācijas gaisa kuģi, bet kravu pārvadātāji veica 243 lidojumus, apkalpošanai Rīgas lidostā nogādājot 2030 tonnas kravu. Kopumā šā gada septiņos mēnešos lidostā "Rīga" apkalpoti 11,9 tūkstoši tonnu kravu – par 23,3% mazāk nekā pagājušajā gadā.

Jūlijā darbību lidostā "Rīga" atsāka Polijas aviokompānija "LOT Polish Airlines" un Norvēģijas zemo cenu aviokompānija "Norwegian", līdz ar to šobrīd kopumā lidojumus no Rīgas uz 49 galamērķiem nodrošina septiņas aviokompānijas.

Lidosta atgādina, ka starptautiskie pasažieru lidojumi uz Latviju ir atļauti no valstīm, kur kumulatīvais Covid-19 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir zemāks par 25, kā arī no valstīm, kuras ir iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā. Pasažieriem, kas ieceļo Latvijā no valstīm, kur Covid-19 kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir virs 16, ir obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija.