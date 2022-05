'Rīgas nami' pērn turpināja strādāt ar zaudējumiem

Rīgas pašvaldībai piederošais uzņēmums “Rīgas nami” aizvadītā gada beigās pārvaldījis 54 nekustamos īpašumus, no kuriem 37 pieder uzņēmumam, bet 17 – pašvaldībai, informē “Lursoft Klientu portfelis”. Iesniegtajā gada pārskatā redzams, ka 2021. gadā SIA “Rīgas nami” apgrozīja 3,47 miljonus eiro, finanšu gadu noslēdzot ar 1,9 miljonu eiro zaudējumiem.

Uzņēmuma īpašumā un pārvaldīšanā kopējā nekustamo īpašumu telpu platība 2021. gada beigās bija 11,77 tūkst. m2, savukārt zemes kopējā platība – 122,72 ha.

"Lursoft Multi" atskaites dati rāda, ka ar zaudējumiem SIA "Rīgas nami" strādāja arī gadu iepriekš, tiesa, 2020. gadā tie bija ievērojami mazāki – 388,48 tūkstoši eiro.

Uzņēmums nodrošina kinoteātra "Splendid Palace" un Melngalvju nams darbību. Covid-19 ierobežojošo pasākumu ietekmē abas pasākumu vietas bija ilgstoši slēgtas – 2021. gadā kinoteātris "Splendid Palace" nevarēja strādāt pilnvērtīgi no februāra līdz maijam, savukārt Melngalvju nams pērn bija slēgts no gada sākuma līdz pat 11. jūnijam. Atkārtoti abi pasākumu centri tika slēgti laika periodā no 2021. gada oktobra līdz 15. novembrim.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka šā gada 12. maijā publiskots paziņojums par SIA "Rīgas nami" reorganizāciju. Apvienošanas ceļā SIA "Rīgas nami" tiks pievienoti SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss".