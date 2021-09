Rīgas namu apsaimniekotāji šoziem prognozē apkures parādnieku skaita pieaugumu

Saglabājoties zemai gaisa temperatūrai, aktīvi sākusies apkures sezona un arvien vairāk namos tiek pieslēgts siltums. Lielākie namu apsaimniekotāji ziņo, ka tas jau izdarīts vai tuvākajā laikā tiks pieslēgta apkure lielākajai daļai to apsaimniekoto īpašumu, kas saņem pakalpojumu no "Rīgas Siltuma". Tomēr, līdz ar tarifu izmaiņām tiek prognozēts, ka daudzi ziemā rēķinus par siltumu samaksāt nevarēs, un veidosies parādi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valde, skatot jautājumu par māju finanšu situāciju un parādu apjomu, apstiprinājusi, ka gaisa temperatūras pazemināšanās gadījumā, jau šobrīd var sākt apkures sezonu 1143 RNP pārvaldīšanā esošajām daudzīvokļu mājām. Tiek prognozēts, ka jau tuvākās nedēļas laikā apkures pieslēgšanas sarakstu papildinās vēl 1100 mājas, no kopumā vairāk nekā 2500 mājām, kas apkures pakalpojumu saņem no AS “Rīgas Siltums”. Līdz ar to lielākai daļai māju apkuri pieslēgs bez aizkavēšanās, pastāstīja uzņēmuma pārstāve Una Grenevica. Līdz šim neatbildēts gan palicis jautājums par aptuveni 200 salīdzinoši nelielām daudzīvokļu mājām, kurās pakalpojumu apmaksāšanas disciplīna ilgstoši bijusi zem 70%, skaidro Grenevica.

Viņa arī apstiprina bažas, ka siltumenerģijas tarif sadārdzinājuma dēļ varētu pieaugt to cilvēku skaits, kam iekrāsies parāds. "Jā, pastāv iespēja, ka tas radīs grūtības veikt saņemto pakalpojumu apmaksu," sacīja Grenevica.

Arī privātais namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzņēmums “Civinity Mājas” ir uzsācis apkures sezonu, un pašlaik apkurei pieslēgtas jau ap 45 % uzņēmuma apsaimniekoto namu.

Tā kā vēsie laikapstākļi ir iestājušies agrāk nekā citus gadus, šogad apkures sezona tiek uzsākta nedaudz ātrāk un straujāk.

Saistībā ar apkures sezonas sākumu, aktualizējies arī parādnieku jautājums. Neskatoties uz to, ka joprojām atsevišķām mājām ir apkures maksājumu parāds no pagājušās sezonas, siltumenerģija tiks pieslēgta visiem “Civinity Mājas” klientiem, pastāstīja uzņēmumā.

Siltuemenerģijas tarifs šīs sezonas sākumā Rīgā ir par 44 % lielāks nekā 2020. gada sezonas sākumā. Attiecīgi par 22 % pieaugs iedzīvotāju ikmēneša maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, salīdzinot ar pērnā gada apkures sezonas rēķiniem, skaidro "Civinity" pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska. Tāpat uzņēmums prognozē, ka līdz ar to parādu skaits sezonā var pieaugt pat par 10 %, salīdzinot ar 2020./2021.gada apkures sezonu.

"Šis atkal ir brīdis, kad aktualizējās jautājums par tiešajiem norēķiniem ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Mēs uzskatām, ka normatīvais regulējums, kas nosaka iespēju iedzīvotājiem veikt tiešos maksājumus komunālo pakalpojumu piegādātājam, ir jāpilnveido un jāpapildina ar stingrākiem un skaidrākiem nosacījumiem. Ir saprotamāk jānosaka, kādā veidā pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina klientiem šāda iespēja, turklāt tā nevar būt finansiāli neizdevīgāka, tas ir, pielāgojot dārgus rēķinu apkalpošanas tarifus. Tiešie norēķini veiksmīgi strādā citās pilsētās, un, iespējams, būtu laiks arī galvaspilsētas iedzīvotājiem dot šo iespēju. Tiešie norēķini noteikti palīdzētu daudziem iedzīvotājiem nejusties ķīlnieku lomā ik gadu pirms apkures sezonas sākuma, kad apkures padeve visai mājai ir apdraudēta parādnieku dēļ", norāda Nora Birkena, “Civinity Mājas” valdes locekle, dzīvojamo ēku pārvaldīšanas un pārdošanas departamenta vadītāja.

Jau ziņots, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS "Rīgas Siltums" jauno siltumenerģijas tarifu. Rīdziniekiem, sākot no 1. septembra, siltumenerģijas tarifs būs par 26,6% augstāks – 57,31 EUR/MWh līdzšinējo 45,27 EUR/MWh vietā.

Apstiprinātais AS "Rīgas Siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no siltumenerģijas ražotājiem, kam ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

Aktuālais AS "Rīgas Siltums" parādnieku saraksts pieejams uzņēmuma mājaslapā un tas ir vairāk nekā 80 lapaspuses garš.