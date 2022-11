Rīgas ostā desmit mēnešos pārkrauto kravu apmērs pieaudzis par 10,5%

Rīgas brīvostā šogad desmit mēnešos pārkrauts 19,071 miljons tonnu kravu, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, liecina brīvostas publiskotā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visvairāk ostā 2022. gada desmit mēnešos pārkrautas beramkravas - 11,482 miljoni tonnu, kas ir par 25,3% vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā. Vienlaikus ģenerālkravas ostā pārkrautas 6,343 miljonu tonnu apmērā, kas ir pieaugums par 3%, bet lejamkravas - 1,246 miljonu tonnu apmērā, kas ir kritums par 35,7%.

Konteinerizētās kravas šogad desmit mēnešos Rīgas ostā pārkrautas 3,879 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 9,9% vairāk nekā 2021. gada desmit mēnešos, veidojot 20,3% no kopumā ostā pārkrautajām kravām (gadu iepriekš - 20,4%), savukārt ogles pārkrautas 3,87 miljonu tonnu apmērā, kas ir 8,8 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, veidojot 20,3% no kopumā ostā pārkrautajām kravām, kamēr gadu iepriekš ogles veidoja vien 2,5% no kopumā ostā pārkrautajām kravām.

Kokmateriāli 2022. gada desmit mēnešos Rīgas ostā pārkrauti 2,29 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 0,2% vairāk nekā gadu iepriekš, veidojot 12% no kopumā ostā pārkrautajām kravām (gadu iepriekš - 13,2%).

Labība un labības produkti šogad desmit mēnešos Rīgas ostā pārkrauti 2,007 miljonu tonnu apmērā, kas ir par 6,6% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā, koksnes granulas pārkrautas 1,294 miljonu tonnu apmērā, kas ir kritums par 28%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, bet naftas produkti pārkrauti 1,143 miljonu tonnu apmērā, kas ir kritums par 38,4%.

2021. gadā Rīgas ostā pārkrāva kopumā 21,499 miljonus tonnu kravu, kas ir par 9,3% mazāk nekā gadu iepriekš, tostarp pērn desmit mēnešos ostā pārkrāva 17,262 miljonus tonnu kravu.

Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.