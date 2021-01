Rīgas panorāmas rata projekts saskaras ar vairākiem izaicinājumiem

Rīgas panorāmas rata projekta attīstītāji plāno iekļauties noteiktajā termiņā, kad izklaides vietai jāsāk darboties, tomēr atzīst, ka saskaras ar vairākiem izaicinājumiem: izmaksu pieaugums, aizspriedumi, laika deficīts un Covid-19 apstākļi, portālam "Delfi" stāsta SIA "RPR operators" valdes loceklis Dimitrijs Uspenskis.

Kā ziņots, tiesības Pārdaugavā, Raņķa dambī būvēt Rīgas panorāmas ratu izsolē ieguva "RPR operators". Lēmumu par apbūves tiesību izsolīšanu uz 30 gadiem Rīgas dome pieņēma 2019. gada jūlijā. Lēmums paredzēja izsolei nodot 5700 kvadrātmetru zemesgabalu Uzvaras parkā, starp Raņķa dambi un Slokas ielu.

Jautāts, kādā stadijā šobrīd ir Rīgas panorāmas rata projekts un vai darba procesā ir radušās kādas izmaiņas, Uspenskis stāsta: "Pēc būvatļaujas saņemšanas veicām tajā ietverto papildu prasību precizēšanu ar Rīgas Attīstības departamentu, un šobrīd projekts ir projektēšanas stadijā. Ir noslēgti līgumi ar vairākiem izpildītājiem tostarp diviem arhitektu birojiem. Rīgas pilsētas būvvaldes prasītās projekta izmaiņas galvenokārt skar panorāmas rata apkalpošanas paviljonu jeb biļešu kasi un ap ratu izveidojamā laukuma konfigurāciju. Ir saņemta pirmā būvatļauja un publiskās apspriešanas rezultātā saņemta atļauja cirst vienu koku, pārstādīt divus citus, kā arī iestādīt piecas sakuras Mārupītes krastā."

Runājot par lielākajiem izaicinājumiem šī projekta īstenošanā, Uspenskis atzīst, ka izaicinājumu ir daudz. "Viens no galvenajiem ir cilvēku aizspriedumi. Joprojām daudziem cilvēkiem panorāmas rats asociējas ar lunaparku no padomju laikiem, ar visiem tam raksturīgiem atribūtiem – skaļa mūzika, novecojuši tehniskie risinājumi, slikta organizācija un tamlīdzīgi. Šiem elementiem nav nekādas saistības ar topošo projektu, jo tas paredz vien moderna panorāmas rata, nevis atrakciju parka izveidi. Tāpēc daudz darba jāiegulda, lai izglītotu gan sabiedrību, gan lēmumu pieņēmējus par to, kādi ir mūsdienīgu panorāmas ratu risinājumi, kur piemērus drīzāk jāskata tādās pilsētās kā Londona vai tepat mums kaimiņos – Tallina," stāsta SIA "RPR operators" valdes loceklis.

"Otrs būtisks faktors ir laika deficīts. Mums ar Rīgas domi ir noslēgts līgums par teritorijas izmantošanu un tajā atrunāti konkrēti projektēšanas un objekta nodošanas termiņi. Šis ir unikāls projekts visai pilsētai un tas nosaka pastiprinātu uzmanību no iedzīvotājiem, līdz ar to pastāv viedoklis, ka atbildīgie departamenti dažkārt pārspīlē, izvirzot papildu nosacījumus jau projektēšanas stadijā, dažreiz pat ārpus savas kompetences. No mūsu puses es gribētu uzsvērt ka "RPR Operators" vienmēr ir gatavs sadarboties un izpildīt visas likumiskās prasības, ko arī pierādījām minimālā būvprojekta izstrādes un saskaņošanas stadijā. Diemžēl būvatļaujas saņemšana un skaidrošana ierasto trīs mēnešu vietā prasīja 13 mēnešus. Kas attiecīgi rada papildu spriedzi ar savlaicīgu pārējo projekta īstenošanas posmu nodošanu," viņš turpina.

Arī Covid-19 esot izaicinājums, kuru neviens nevarēja paredzēt pirms šī projekta sākuma. "Tas būtiski ietekmē mūsu ikdienas darbu – sarežģītāk tikties ar speciālistiem, ierēdņiem, kā arī nevaram klātienē apmeklēt ārvalstu partnerus. Joprojām dzīvojam ārkārtas stāvoklī un grūti prognozēt, kā situācija attīstīsies. Mēs pielāgojamies un turpinām strādāt, lai arī ir skaidrs, ka tas var ietekmēt mūsu iespējas iekļauties noteiktos termiņos," saka Uspenskis.

Atbildot uz jautājumu, vai panorāmas rata būvniecību būs iespējams pabeigt līdz 2022.gada septembrim, viņš teic: "Mēs plānojam iekļauties noteiktajā termiņā un darām visu, kas no mums ir atkarīgs, lai to paveiktu. Pastāv arī iespēja, ka, vadoties no pieredzes ar būvatļaujas saņemšanas procesa aizkavēšanos, prasīsim pagarināt projekta saskaņošanas termiņu."

Iepriekš minēts, ka projekta īstenošanā tiks ieguldītas 8 miljonu eiro investīcijas, bet Uspenskis atzīst, ka šobrīd "ir ārkārtīgi sarežģīti runāt par kopējo investīciju apjomu, jo daži procesi aizņēma krietni vairāk laika nekā bija plānots". Tas savukārt rezultējies izmaksu pieaugumā. "2020. gads nav bijis viegls un globālās pandēmijas izraisītie notikumi pastāvīgi iespaido un maina gan mūsu ikdienu, gan ekonomiku. Potenciāli tas var paaugstināt kopējo investīcijas apjomu, kā arī paildzināt to atpelnīšanas termiņu, bet pašlaik ir pāragri par to spriest," viņš saka.

Patlaban sarunas notiekot ar vismaz četriem iespējamiem panorāmas rata ražotājiem. "Pašlaik līgums vēl nav noslēgts līdz ar to es nevaru detalizētāk komentēt sarunu gaitu. Šajā projektā vairāki procesi ir savstarpēji saistīti un sarunas ar ražotājiem varējām aktualizēt, tikai saņemot gala komentārus par būvatļauju, kas notika šī gada 7. janvārī. Šobrīd ir skaidrs, ka ratu izgatavos kāda no Eiropas ražotnēm," stāsta SIA "RPR operators" valdes loceklis.

Šis gads tiks aizvadīts projektēšanas darbu zīmē. "Vadoties pēc izsniegtās būvatļaujas mums jāizstrādā projekts rata pamatiem, apkalpošanas paviljonam un teritorijas labiekārtošanai. Turklāt viss izstrādātais projekts jāsaskaņo ar atbilstošajiem departamentiem," stāsta Uspenskis.

Plānots, ka visi celtniecības darbi sāksies 2022. gada pavasarī – gan teritorijas labiekārtošana, gan panorāmas rata uzstādīšana. "Daži darbi, kas nepieciešami tieši projektēšanas stadijai, piemēram, ģeoloģiskā izpēte, notiks tuvāko nedēļu laikā," piebilst projekta attīstītājs.

Vaicāts, kādu tūrisma jomā prognozē 2022. gadu, Uspenskis pauž cerību, ka "ierobežojumi saistībā ar Covid-19 mazināsies un vakcinācija jau šogad būtiski uzlabos epidemioloģiskos apstākļus pasaulē, bet 2022. gadā atgriezīsimies ierastā dzīves ritmā".

"Lieki teikt, ka visi ir noilgojušies pēc ceļojumiem. Sagaidām, ka 2022. gadā tūrisma joma piedzīvos strauju kāpumu. Paredzam, ka piecu gadu laikā praktiski katrs Latvijas iedzīvotājs būs izbraucis ar Rīgas panorāmas ratu. Tāpat arī būtiska mērķauditorijas daļa ir tūristi, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt Rīgu no cita skatu punkta, bagātinot savu viesošanos mūsu galvaspilsētā," viņš prognozē.

"RPR operators" kapitālā 90% uzņēmuma pieder Lietuvas uzņēmumam "Mozavita", bet 10% –Dmitrijam Uspenskim. Uzņēmums reģistrēts 2018.gadā, liecina aģentūras LETA arhīvs.