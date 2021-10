Rīgas piedāvātie tipveida terašu risinājumi šovasar izmantoti vairāk nekā 30 reižu

Kopš maija Apkaimju iedzīvotāju centrs izsniedzis 524 terašu atļaujas. Savukārt Rīgas Izpilddirekcijas līdz reorganizācijai maijā izsniedza vēl 211 atļaujas. Diezgan populāra izvēle bijuši arī pašvaldības piedāvātie tipveida terašu projekti, kurus pirmo reizi bez maksas uzņēmējiem piedāvāja šajā vasaras sezonā.

"Te gan jāņem vērā, ka tas nav unikāls kafejnīcu skaits. Uzņēmēji uz vienu adresi pieprasa vairākas atļaujas, jo mainījies izvietojums vai pagarināts darbības termiņš, vai kādi citi nosacījumi," portālam "Delfi Bizness" skaidro Rīgas domes Komunikāciju pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons.

Vilemsons informē, ka 235 atļaujas tika izsniegtas saskaņā ar pilsētas attīstības departamenta saskaņotu projektu, savukārt 257 atļaujas tika izsniegtas atvieglotajā kārtībā (galdiņi un krēsli), bez Attīstības departamenta un Satiksmes departamenta saskaņota projekta.

Iespēja, izmantot pašvaldības piedāvāto tipveida risinājumu un saņemt atļauju šādai terasei, šosezon izmantota 32 reizes. Jāpiebilst, ka Rīgas centrā šovasar eksperimentē ar tā dēvēto koka parketu izvietošanu pie tirdzniecības vietām, kas nozīmē, ka iepretim veikaliem uzņēmējiem būs ļauts uz ielas ierīkot nelielas atpūtas vietas, piemēram, galdiņu vai soliņu, kur cilvēki varēs apsēsties . Kā informē pašvaldībā, šogad izsniegtas 10 atļaujas parkletu ierīkošanai. Jāatgādina, ka, izmantojot tipveida risinājumu, uzņēmējam nav nepieciešams Pilsētās attīstības departamenta saskaņots projekts.

Vilemsons lēš, ka šovasar unikālo kafejnīcu, kam Rīgā bijušas terases, skaits varētu svārstīties ap 550.

Jau ziņots, ka šovasar tika pieņemts lēmums, kas ļauj galvaspilsētā izvietot kafejnīcu vasaras terases, neprasot saskaņojumu no Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Satiksmes departamenta, ja terašu izvietošana tiks veikta pēc pašvaldības izstrādāta tipveida risinājuma. To paredz no 1. maija spēkā stājušies saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība", paredzot virkni atvieglojumu ielu tirdzniecības veikšanā un kafejnīcu vasaras terašu izvietošanā galvaspilsētā.

Taču joprojām jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības veikšanai, ko izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs, skaidro pašvaldība. Joprojām ir spēkā nosacījums, ka būvvaldes un departamenta saskaņojums nav nepieciešams, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietā plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma, kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami.

Jāatgādina, ka šogad vasaras sezonas terases Rīgā atļauts nedemontēt, ja arī terases darbība pārtraukta. Šādā gadījumā gan obligāti ir jāinformē Apkaimju iedzīvotāju centrs, nosūtot informatīvu vēstuli uz e-pastu AIC@Riga.lv. Tāpat šoruden pašvaldībā tika atļauts turpināt vasaras terašu darbību arī ziemā, bet līdz ar Covid-19 ierobežošanas stingro noteikumu stāšanos spēkā, ieviešot mājsēdi visā Latvijā līdz 15. novembrim, tas nav atļauts un ēdienu var iegādāties tikai līdzņemšanai.