'Rīgas satiksme' gadu plāno pabeigt ar nelielu peļņu

Patlaban pašvaldības kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" padome redz iespējas, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs šo gadu varētu pabeigt ar nelielu peļņu, intervijā Latvijas Radio sacīja uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs.

Trīs mēnešu laikā kopš padome sāka darbu tai izdevies apmeklēt gandrīz visas uzņēmuma struktūrvienības, tikties ar direktoriem un speciālistiem, kā arī iepazīties ar audita materiāliem.

No Narvaiša teiktā izriet, ka patlaban uzņēmums funkcionē normāli un pakalpojumi tiek nodrošināti. "Nekā slikta vai nekā pārsteidzoša mēs neesam novērojuši," paskaidroja padomes priekšsēdētājs.

Narvaišs skaidroja, ka, piemēram, uzņēmumā "mazliet nepareizi" būvēta finansiālā situācija. "No Rīgas domes paprasa tik naudiņas, cik nepieciešams, kas nelika uzņēmumam domāt par ekonomisku saimniekošanu," skaidroja padomes priekšsēdētājs, piebilstot, ka padome saskata iespējas uzņēmumam strādāt ekonomiski. Viņš norādīja, ka, piemēram, šobrīd pat izskatās, ka šo gadu "Rīgas satiksme" pabeigs ar nelielu peļņu.

Uz jautājumu, vai tas nozīmē, ka papildu nauda no pašvaldības budžeta nebūs vajadzīga, Narvaišs gan atzina, ka šogad no pašvaldības budžeta papildu dotācijā uzņēmumam vajadzīgi 2,9 miljoni eiro. Par to arī tiek diskutēts ar domi. Narvaišs piemetināja, ka uzņēmums "savilcis jostu", lai pats saviem spēkiem novērstu neefektīvus saimniekošanas procesus.

Attiecībā uz uzņēmumu "Rīgas karte" Narvaišs skaidroja, ka katrai struktūrvienība – gan Rīgas domei, gan uzņēmuma padomei, gan valdei – ir sava funkcija. "Ja mēs gribam prasīt no citiem, lai ievērotu likumību, tad arī mums tas jāievēro un mēs nevaram ielauzties citā lauciņā. "Rīgas karte" ir valdes atbildībā," sacīja Narvaišs, piebilstot, ka padome ir izteikusi savu viedokli šajā jautājumā.

Viņš atzina, ka patlaban problēmas ir darbības saskaņošanā ar otru uzņēmuma "Rīgas karte" īpašnieku – ārzemju kompāniju. Narvaišs gan pauda, ka jau tuvākajās nedēļās, visticamāk, tiks panākts kompromiss, bet piebilda, ka problemātiski ir ilgo gadu līgumi ar neizdevīgām iespējām tos lauzt.

Kā ziņots, jūlijā "Rīgas satiksme" kapitāldaļu turētājs un vicemērs Vadims Baraņņiks izraudzījās uzņēmuma padomi četru cilvēku sastāvā.

Padomē iecelts "SEB bankas" bijušais valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, autonomas kompānijas "ALD Automotive" valdes loceklis Andrejs Pančenko, kā arī VSIA "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes loceklis Normunds Narvaišs.

Darbam padomē vieta rezervēta arī pašreizējam "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes loceklim Jurim Švanderam, kurš šo amatu viņš varēs ieņemt tikai tad, kad atkāpsies no valdes locekļa amata.