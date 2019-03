'Rīgas satiksme' jau pirms konkursa izvēlējusies transporta piegādātājus, ziņo raidījums

Auditorkompānijas "Ernst&Young" audits atklāj, ka "Rīgas satiksme" vēl pirms konkursa bija izlēmusi jaunos trolejbusu, autobusus un tramvajus pirkt no konkrētajām Čehijas un Polijas firmām. Turklāt "Rīgas satiksmē" par konsultantiem strādājušas 46 ar "Saskaņu" un "Gods kalpot Rīgai" saistītas personas. Uzdotie darbi izskatās piemeklēti, secinājis TV3 raidījums "Nekā personīga".

"Ernst&Young Baltic" veiktais audits "Rīgas satiksmē" liecina, ka iepirkumi organizēti tā, lai uzvarētu konkrētas čehu un poļu kompānijas. Uzņēmums pārvaldīts slikti, daudzi no tēriņiem ir apšaubāmi. "Rīgas satiksme" slēgusi līgumus ar 46 "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" biedriem un partijām nozīmīgām personām, norāda raidījumā.

"Ernst&Young" auditori atklājuši, ka iepirkuma specifikācija bijusi aizdomīgi precīza, tā, lai par trolejbusa piegādātāju sanāktu izvēlēties čehu "Škoda Electric", autobusus uz Rīgu vestu Polijas "Solaris Bus & Coach" , bet zemās grīdas tramvajus "Rīgas satiksme" iepirktu no "Škoda Transportation". Auditori to pamato, piemēram, ar konkursa nolikumā iekļauto prasību, ka piegādātājam jābūt vienīgi no Eiropas Savienības, vienlaikus pieprasot konkrētu autobusa platumu un nosacījumu, ka jābūt 10 litru logu mazgāšanas tvertnei. Turklāt vēlāk autobusiem pasūtīts iepriekš neparedzēts aprīkojums ar LED gaismām, papildu videonovērošanas kamerām, kas izmaksāja turpat sešus miljonus eiro.

Savukārt tramvajiem bijusi prasība, lai tie būtu apgādāti ar specifisku detaļu riteņu piedziņai. Šveices uzņēmums "Molinari Rail" izpētījis, ka tirgū ir tikai viens piegādātājs ar jau gatavu šādu produktu un citas kompānijas "Rīgas satiksmes" noteiktajā laikā tādus saražot nepaspētu.

"Nekā personīga" atzīmē, ka sēde, kurā apstiprināts autobusu konkursa 150 lappušu garais nolikums, ilgusi vien pusstundu. Un iepirkumu komisijas locekļiem pietika ar 20 minūtēm, lai izskatītu tramvaju piegādātāju piedāvājumus. Vāja bijusi uzraudzība arī pēc uzvarētāja pasludināšanas, piegādāta tikai daļa transportlīdzekļu, tie paši – ar nokavēšanos.

Bijušais "Rīgas satiksmes" valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss šos iepirkumus apturēja, patlaban notiekot sarunas soda naudas piedziņas jautājumos par laikus nepiegādātiem transportlīdzekļiem. Neoficiāli zināms, ka kompānijai "Solaris" banka atsaukusi finansējumu 88 autobusiem, un nav zināms, vai uzņēmums vispār būs spējīgs saistības izpildīt līdz galam.

Kā "Nekā personīgi" apliecina Matīss, viņš paguvis uzteikt divus iespaidīgus līgumus. Bijušā partijas "Gods Kalpot Rīgai" biedra Aleksandra Krjačeka firma "Alkom-Trans" vairs nepiegādās "Rīgas satiksmei" rezerves detaļas jaunajiem tramvajiem. Tāpat uzteikts ar uzņēmēju Māri Martinsonu saistītais divu miljonu līgums ar "Lucidus".

Satraucoši ir arī "Ernst&Young" otrajā ziņojumā minētie atklājumi, norāda raidījums. "Rīgas satiksme", izrādās, lāpījusi caurumus budžetā uz bankā aizņemtu līdzekļu rēķina, kas domāti zemās grīdas tramvajiem un ūdeņraža projektiem. Nauda tērēta algu izmaksai un citiem operatīvajiem izdevumiem. Kredītprocentos vien pēdējos gados maksāts pusmiljons eiro, turklāt pastāv risks, ka komercbankas varētu atsaukt naudu, jo tā netiek tērēta paredzētajiem mērķiem.

"Nekā personīga" klāsta, ka "Rīgas satiksme" lielas naudas tērējusi arī algojot ārpakalpojuma firmas. Vidēji ap 200 tūkstošiem gadā (2017. gads – 247 000 eiro, 2018. gads – 188 000 eiro) saņēmusi "Callidus Capital". Valda Sikšņa vadītais uzņēmums konsultējis "Rīgas satiksmi" finansējuma piesaistē. Pirms pieciem gadiem Siksnis kopā ar amerikāņu "Ripplewood" centās no valsts iegādāties "Citadele" bankas akcijas. Neoficiāli minēts, ka lietu kārtošanā klāt bijis arī Māris Martinsons, un tas kļuva par iemeslu, kāpēc Siksni no tālāka darījuma izslēdza.

Pagājušajā gadā "Rīgas satiksme" slēgusi arī uzņēmuma līgumus ar 46 privātpersonām. Auditorkompānija secinājusi, ka konsultācijas sniegušas politiski nozīmīgas personas. Tie ir "Saskaņas" un "Gods kalpot Rīgai" biedri vai personas, kuras cieši saistītas ar abām šīm partijām.

Konsultācijas dažādos jautājumos, piemēram, par "Rīgas satiksmes" darbinieku veselības uzlabošanu snieguši ne vien četri pašreizējie Rīgas domes deputāti Bergmanis, Paškovs, Kuzmuks, Klementjevs, bet arī kādreizējais parlamentārietis Aleksandrs Sakovskis un eksdeputāts no Rīgas domes Nikolajs Zaharovs. Sporta izglītību ieguvušais Zaharovs pērn saņēmis 38 tūkstošus gadā jeb trīs tūkstošus mēnesī par konsultācijām alternatīvās degvielas ieviešanā.

Pēdējos četrus gadus par konsultantu "Rīgas satiksmē" bijis noformēts arī Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins. Viņš atsakās izpaust gan kādus darbus veicis uzņēmumā, gan atlīdzību. Regulāru atlīdzību par konsultācijām ES finansējuma piesaistes jautājumos no Rīgas satiksmes saņēmis arī "Gods kalpot Rīgai" Mājokļu un vides departamenta direktora Aļeksejenko dēls Igors Puntuss.

Līgums ar "Rīgas satiksmi" bijis gan Maksimam Marčenkovam no "Saskaņai" pietuvinātās Humora komitejas, gan prokremliskajam aktīvistam Ivanam Staļnojam, kurš pirms pāris gadiem bija video saturu pārpublicējošās "Facebook" lapas "Toma joki" īpašnieks ar 150 000 sekotāju. Konsultācijas par satura veidošanu sabiedriskajā transportā sniedzis krievu valodā iznākošā žurnāla "Patron" galvenais redaktors Dmitrijs Ličkovskis. Korporatīvajiem pasākumiem "Rīgas satiksme" izvēlējusies Konstantīnu Gaņinu. Par konsultācijām viņam "Rīgas satiksme" mēnesī maksājusi trīs tūkstošus eiro. Gaņins vada sabiedrisko attiecību firmu "Lietišķās sadarbības centrs" , kur īpašnieku vidū atrodams arī savulaik no Latvijas izraidītā Krievijas spiega Aleksandra Rogožina tēva vārds.

"Nekā persnīga" norāda, ka par jauno "Rīgas satiksmes" vadītāju zināms vien tas, ka viņš bijis vicemēram Burovam uzticams jurists Īpašuma departamentā. Saulītis "Ernst&Young" abus ziņojumus nebija uzskatījis par vajadzīgu pilnībā izlasīt. Arī divus galvenos atslēgas cilvēkus "Rīgas satiksmē" no Bemhena "ēras" – Administratīvo resursu pārvaldības direktori Elīnu Epalti Drulli un Juridiskās daļas vadītāju Didzi Stepi – amatā paturēšot.

Ar 130 miljonu pašvaldības dotāciju ir atrisināta iespējamā "Rīgas satiksmes " maksātnespēja. Iepriekšējais vadītājs Matīss bija atradis 15 miljonu ietaupījumu. Vēl 10 miljonus varētu ietaupīt uz "Gods kalpot Rīgai" biedra Brandava kontrolētā mikroautobusu biznesa apcirpšanas rēķina, taču tam jāpieņem politiski lēmumi domē.