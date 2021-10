'Rīgas satiksme' pārtraukusi septiņus miljonus eiro vērto Slokas ielas tramvaja sliežu pārbūves iepirkumu

Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārtraukusi iepirkumu tramvaja sliežu pārbūvei Rīgā, Slokas ielā, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija.

Ņemot vērā, ka iepirkumā ir nepieciešams izstrādāt papildus tehnisko dokumentāciju - rasējumus, tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, teikts IUB mājaslapā.

Iepriekš ceļu un tiltu būvniecības kompānija "A.B.C." bija iesniegusi sūdzību par "Rīgas satiksmes" rīkoto konkursu tramvaja sliežu pārbūvei. "A.C.B." pārstāvji pavēstīja, ka, izvērtējot "A.C.B." iesniegumā norādīto un sazinoties ar būvprojekta izstrādātāju, iepirkumu komisija 27. septembrī pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu par tramvaja sliežu ceļu pārbūvi Slokas ielā. Pēc rasējumu izstrādāšanas pasūtītājs izsludinās jaunu atklātu konkursu.

Minētā iepirkuma paredzamā kopējā līgumcena ir 7 031 159 eiro.

Atbilstoši iepirkuma nolikumam konkursa uzvarētājam būs jāpārbūvē tramvaju sliežu ceļš, veidojot sabiedriskā transporta joslu Slokas ielā posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu (ieskaitot krustojumu) zemās grīdas tramvaja projekta ietvaros.

Pārbūvi būs jāveic trijās kārtās atbilstoši katras kārtas būvprojektam, nepārtraucot tramvaja kustību, tostarp pirmajā kārtā būs jāveic sliežu ceļu pārbūvi posmā no Jūrmalas gatves līdz Baldones ielai, otrajā kārtā - sliežu ceļu pārbūvi posmā no Mārtiņa ielas līdz Kalnciema ielai, ieskaitot plātņu nomaiņu krustojumā, bet trešajā kārtā - sliežu ceļu pārbūvi posmā no Baldones ielas līdz Mārtiņa ielai. Būvdarbu pabeigšanas termiņš visās trijās kārtās nedrīkstēs pārsniegt 30 mēnešus.

Jau ziņots, ka 2020. gadā "Rīgas satiksmes" apgrozījums bija 173,503 miljoni eiro, kas ir par 9,2% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 26,9%, sasniedzot 980 886 eiro.

Kompānija "Rīgas satiksme" reģistrēta 2003.gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Rīgas dome. "Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%).