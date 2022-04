'Rīgas satiksmei' 80,9 milj. eiro vērta komercķīla

Par labu "Česka sporitelna a.s." reģistrēta 80,9 milj. eiro vērta komercķīla, kuras devējs ir Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Par labu ķīlas ņēmējam ieķīlāts viens tramvajs Škoda 15T – Riga 2A, izriet no "Lursoft" Klientu portfeļa monitoringa.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka "Rīgas satiksmei" šobrīd reģistrētas 35 aktīvas komercķīlas.

Pašlaik ir pieejami uzņēmuma darbības rādītāju par 2020.gadu. Noslēdzot 2020. gadu, tā apkalpoja 54 autobusu, 18 trolejbusu un 8 tramvaju maršrutus, kopējam maršrutu tīklam sasniedzot 1177,1 km, liecina uzņēmuma gada pārskatā publiskotā informācija. Pārskata gada beigās uzņēmuma rīcībā, ieskaitot rezerves, bija 871 sabiedriskais transporta līdzeklis, tostarp, 424 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 278 trolejbusi. Uzņēmuma iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka 2020. gadā pārvadāti 89,7 milj. pasažieru, kas ir par 39% pasažieru mazāk nekā gadu iepriekš, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 4,1 milj. pasažieru.

2020.gada beigās "Rīgas Satiksme" apkalpoja 6201 maksas autostāvvietu.

Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2020. gadā samazinājās par 9,24%, sarūkot līdz 173,5 milj. eiro. Peļņa samazinājusies no 7,73 milj. eiro 2019.gadā līdz 0,98 milj. eiro aizpērn. Uzņēmuma ieņēmumi no pārdotajām sabiedriskā transporta biļetēm 2020.gadā bija 31,8 milj. eiro, kas ir par 18,2 milj. eiro mazāk nekā gadu iepriekš, un saistīts ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un pasažieru skaita būtisko samazinājumu. Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem samazinājušies par 16%.

2020.gadā "Rīgas satiksmes" vidējais darbinieku skaits bija 3762 darbinieki ar 1169 eiro lielu vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas.