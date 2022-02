'Rīgas satiksmes' elektroautobusu iepirkumā virza piecus pretendentus

"Rīgas satiksmes" izsludinātās iepirkuma procedūras otrajā kārtā par 35 elektroautobusu un to rezerves daļas piegādi izvirzīti pieci pretendenti, informē uzņēmums.

Tie ir "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.", "Solaris Bus & Coach S.A.", "SOR Libchavy spol. s. r.o.", kā arī personu apvienība, ko veido SIA "Alkom-Trans", "Iveco France, S.A.", "Iveco Czech Republic a.s.", Heuliez Bus, S.A.S." un personu apvienība, kas sastāv no SIA "Eco Bus" un "Škoda Electric a.s.".

Pirmajā kārtā vērtēti visu kandidātu iesniegtie pieteikumi un to atbilstība nolikumā paredzētajām atlases prasībām, savukārt otrajā, noslēdzošajā posmā, šie pretendenti tiks aicināti iesniegt finanšu un tehniskos piedāvājumus, kam sekos piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

"Rīgas satiksmes" elektroautobusu iepirkumā interesi piegādāt transportlīdzekļus izrādīja 10 kandidāti. Vērtējot to pieteikumus, konstatēts, ka 5 nepierādīja savu atbilstību nolikuma prasībām.

Šādu transportlīdzekļu iepirkumu "Rīgas satiksme" īsteno pirmo reizi, tostarp svarīgi ir arī paredzēt, kā ar elektrību darbināmi autobusi iekļausies pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, ņemot vērā to, kāda ir esošā infrastruktūra. Pretendentu atlases process ir sarežģīts un analītisks, no visiem jāizvēlas atbilstošs un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

"Rīgas satiksme" pērnā gada oktobrī izsludināja iepirkuma procedūru par 35 elektroautobusu un to rezerves daļu iegādi. Iepirkuma dokumentācija paredz iespēju veikt papildu pasūtījumu vēl par 17 elektroautobusu un to rezerves daļu piegādi. Pirmo elektroautobusu piegāde varētu notikt 2023. gada 3. ceturksnī.

Elektroautobusu iegādei plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) līdzfinansējumu. Kopējā maksimālā iepirkuma summa plānota 34,32 milj. eiro bez PVN. Kopējais līguma termiņš plānots ne ilgāks kā 5 gadi, neskaitot paredzētos garantijas termiņus.