'Rīgas satiksmes' jaunā padome vēlas uzņēmumu padarīt caurspīdīgāku un godīgāku

SIA "Rīgas satiksme" jaunieceltajai padomei prioritāte būs ilgtspējīgu pārvaldības modeļa izveide un caurspīdīguma nodrošināšana, pauda jaunieceltie padomes locekļi.

Autonomas kompānijas "ALD Automotive" valdes loceklis Andrejs Pančenko atklāja, ka jaunievēlētās padomes primārais uzdevums, protams, būs uzņēmuma pastāvīgās valdes izraudzīšana - konkursa process, prasību noteikšana kandidātiem un citi darbi. Par pārējām īstermiņa prioritātēm padomei būtu jāvienojas kopīgi, tomēr kā viena no tām noteikti būtu uzņēmuma reputācijas atjaunošana.

Jautāts, vai nesenie "Rīgas satiksmes" korupcijas skandāli nerada bažas par vēl kādiem riskiem uzņēmuma darbībā, Pančenko skaidroja, ka visticamāk korupcijas skandāli ir ietekmējuši uzņēmuma darbību, bet patlaban nevar komentēt, kādas tieši sekas tie ir radījuši, izņemot līdz šim medijos izskanējušo.

""Rīgas satiksme" ir stratēģiski svarīgs uzņēmums, un tā ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai jābūt centrālajam uzdevumam. Atjaunojot uzņēmuma reputāciju, nodrošinot profesionālu uzņēmuma pārvaldību un atgūstot sadarbības partneru uzticību, neredzu iemeslus lai uzņēmumam būtu problēmas ar ilgtspēju," atklāja Pančenko.

Viņš piebilda, ka, lai uzlabotu "Rīgas satiksmes" reputāciju, būtiska nozīme būs caurspīdīgas un pārraugāmas pārvaldības nodrošināšanai, adekvātai un atklātai komunikācijai par aktuālo situāciju, tik tālu cik to neierobežo normatīvie akti vai uzņēmējdarbības principi, parskatāmai lēmumu pieņemšanai un, protams, profesionāla vadības komandai.

Runājot par izvēlētajiem kandidātiem "Rīgas satiksmes" padomei, Pančenko pauda, ka līdz šim savā profesionālajā darbībā nav nācies tieši sadarboties ar nevienu no pārējiem padomes locekļiem, tomēr atzīmēja, ka viņu līdzšinējā pieredze un darbība pagaidām neliek apšaubīt viņu profesionalitāti vai atbilstību.

"Padomes locekļu kandidātu izvērtēšanu veica gan profesionāla personāla atlases kompānija, gan Rīgas domes izveidotā komisija un arī šis apstāklis man liek domāt, ka izvēlēti ir atbilstošākie kandidāti," sacīja Pančenko.

Savukārt "Rīgas satiksmes" padomes loceklis, bijušais "SEB bankas" valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols sacīja, ka jaunās padomes pirmais un galvenais uzdevums būs izveidot uzņēmumā ilgtspējīgu pārvaldības modeli un vadības komandu no profesionāļiem. Jautāts, kā atrisināt korupcijas skandālu reputācijas problēmas "Rīgas satiksmē", Ozols atkārtoja, ka tas iespējams tieši ar profesionālas vadības komandas izveidi.

"Ja nākamā valde būs profesionāla un godīga, kā arī spēs kontrolēt procesus, tad arī būs iespējama krīzes pārvarēšana uzņēmumā. Savukārt reputāciju var uzlabot, darot labas lietas un komunicējot par to ar sabiedrību," sacīja Ozols.

Viņš piebilda, ka padomes uzdevums būs sekot līdzi tam, lai nākamo valdes locekļu konkursa nosacījumi būs tādi, kas ļautu izvēlēties piemērotākos profesionāļus. Ozols piebilda, ka, viņaprāt, arī "Rīgas satiksmes" jaunās padomes atlase bija ļoti profesionāla.

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes loceklis Normunds Narvaišs teica, ka jaunajai padomei vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar situāciju, jo neviens no jaunieceltās padomes locekļiem nav iepriekš darbojies "Rīgas satiksmē". Viņš uzsvēra, ka viņam ir zināma tikai publiski pieejamā informācija no uzņēmuma darbības pārskatiem un plašsaziņas līdzekļiem. "Domāju, ka tā nav pilnībā objektīva," piebilda Narvaišs.

Viņš uzsvēra, ka jaunajai padomei ir jāstrādā un jādara viss, lai novērstu vai mazinātu jebkādus iespējamos korupcijas riskus nākotnē.

Narvaišs uz jautājumu, vai plāno turpināt darbu arī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomē, teica, ka plāno, bet norādīja, ka viņam ir jāsaņem Satiksmes ministrijas atļauja savienot amatus.

Visi jaunie padomes locekļi apstiprināja, ka ir savstarpēji sazinājušies, bet vēl nav vienojušies par pirmo padomes sēdes datumu un laiku.

Jau ziņots, ka "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētājs un vicemērs Vadims Baraņņiks otrdien, 9. jūlijā, izraudzījās uzņēmuma padomi četru cilvēku sastāvā, apliecināja pats Baraņņiks.

Padomē tika iecelts Ozols, Pančenko un Narvaišs, turklāt darbam padomē vieta rezervēta arī pašreizējam "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes loceklim Jurim Švanderam. Pēc Baraņņika teiktā, šo amatu viņš varēs ieņemt tikai tad, kad atkāpsies no valdes locekļa amata.

Kopumā Baraņņikam bija jāizraugās pieci padomes locekļi, taču, viņaprāt, piektajam jābūt cilvēkam ar augstāko juridisko izglītību. Šis cilvēks tiks meklēts vēl vienā konkursa kārtā.