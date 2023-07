'Rīgas siltuma' mērķis ir noturēt esošo siltumapgādes tarifu līdz gada beigām

Ja savu tarifu nemainīs "Latvenergo", tad Rīgas centralizētās siltumapgādes uzņēmuma AS "Rīgas siltums" (RS) mērķis ir noturēt savu tarifu esošajā līmenī vismaz līdz gada beigām, intervijā sacīja RS valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons.

Viņš atzina, ka pagājušajā apkures sezonā RS pirmo reizi nācās iepirkt gāzi par teju 100 miljoniem eiro, to uzreiz apmaksājot.

"Lai nekad šādā situācijā vairs neatgrieztos, mēs jau pašlaik nākamajai apkures sezonai esam iegādājušies dabasgāzi, kas ir trīs reizes lētāka nekā iepriekšējās sezonas laikā. Turklāt ar pēcapmaksu, kas nozīmē, ka maksājam tikai tad, kad tā ir patērēta," stāstīja Pētersons.

Tāpat uzņēmums izlēmis atteikties no fiksētiem līgumiem par šķeldas iegādi savām katlumājām un pašlaik to iegādājas Lietuvā "BaltPool" un Latvijā "BioEx" biržā. Tas ir ļāvis diversificēt šķeldas piegādes, un, pat ja ar kādu piegādātāju kaut kas notiek, ir viegli izvēlēties citus.

Vienlaikus Pētersons atzina, ka svarīgākais, kas nosaka RS tarifa līmeni, tomēr ir AS "Latvenergo" termoelektrocentrāles (TEC). Pašlaik 70% no siltumenerģijas apjoma RS iepērk no citiem ražotājiem - lauvas tiesu no "Latvenergo" TEC -, un 30% saražo paši.

Pētersons atzīmēja, ka uzņēmums savu siltumenerģijas tarifu patlaban ir ievērojami samazinājis. No vienas puses, attiecībā uz tarifu uzņēmums patlaban strādā ar nelieliem zaudējumiem, kas izlīdzināsies līdz gada beigām. No otras puses, ir jāapzinās, ka RS veido pusi no visa Latvijas centralizētās siltumapgādes apjoma, un gadā kompānija piegādā ap trim miljoniem megavatstundu (MWh) siltumenerģijas. Turklāt RS nodrošina daudzu stratēģiski svarīgu objektu siltumapgādi, sākot no valsts pārvaldes un pašvaldības struktūrām, beidzot ar uzņēmumiem un Rīgas kā Latvijas lielākās pilsētas iedzīvotājiem, skaidroja Pētersons.

Tādēļ, no vienas puses, uzņēmumam ir jārūpējas par to, lai tīkli būtu droši un siltumenerģija būtu vienmēr pieejama. No otras puses, ir jādomā, lai uzņēmums varētu piedāvāt pēc iespējas izdevīgāku siltumenerģijas tarifu klientiem un lai tas būtu stabils, jo tam ziemas laikā ir svarīga loma gan daudzu iestāžu, gan uzņēmumu budžetos. "Ja siltumenerģijas tarifs nepārtraukti mainās, tas rada diezgan lielu haosu klientiem, kuriem ir svarīga budžeta plānošana," uzsvēra Pētersons.

Jau ziņots, ka RS 15.maijā siltumenerģijas tarifs samazināja par 44,8% līdz 91,26 eiro par MWh.

"Rīgas siltums" apgrozījums šī finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam, bija 398,591 miljons eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgā periodā pirms gada, savukārt uzņēmuma peļņa saglabājās teju nemainīga - 18,456 miljoni eiro.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.

