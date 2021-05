'Rīgas siltuma' peļņa pērn pieaugusi par 14 miljoniem eiro

AS "Rīgas siltums" apgrozījums laika periodā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim palielinājies līdz 151,87 miljoniem eiro, bet peļņa – līdz 15,60 miljoniem eiro, vēsta "Lursoft" Klientu portfelis. Gada laikā uzņēmuma peļņa augusi par 14 miljoniem eiro, un šāds straujš pieaugums skaidrojams ar to, ka apstiprinātais siltumenerģijas tarifs paredzēja iepriekšējā perioda zaudējumu atgūšanu, kas radās, palielinoties dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmuma ieņēmumi par siltumenerģiju 2019./2020. finanšu gadā veidoja 93% no tā kopējiem izņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt bija atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2019./2020. gada apkures sezonā patērētājiem tika nodotas 2,8 milj. MWh siltumenerģijas, kas ir par 8,7% mazāk nekā gadu iepriekš. "Rīgas siltums" siltumenerģiju ražoja 45 siltumavotos, kas veido 32% no kopējā Rīgas centralizētās siltumapgādes siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma, bet pārējo nepieciešamo siltumenerģijas apjomu uzņēmums iegādājās no citiem ražotājiem.

2019./2020. finanšu gadā uzņēmums nomainījis siltumtīklu posmus, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus. Pagājušajā finanšu gadā uzņēmums nomainījis un no jauna izbūvējis 15,91 km siltumtīklu.

Pagājušajā finanšu gadā "Rīgas Siltums" bija nodarbināti 687 darbinieki, no kuriem 666 pamatražošanā un 21 – ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanā.

"Rīgas siltums" 2020. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 10,28 miljonus eiro. "Rīgas siltums" kā kapitāldaļu turētājs reģistrēts 2014. gadā dibinātajai SIA "Rīgas bioenerģija". Šī uzņēmuma apgrozījums pagājušajā finanšu gadā audzis līdz 7,17 miljoniem eiro.