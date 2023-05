'Rīgas siltuma' tarifs būs par 44,8% zemāks

AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs samazināsies par 44,8% un būs 91,26 eiro par megavatstundu (MWh), ziņo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Siltumenerģijas tarifs būs zemāks, jo samazinājusies gan kurināmā (šķeldas, dabasgāzes), gan iepirktās siltumenerģijas cena.

"Rīgas siltums" saražo aptuveni 30% no nepieciešamās siltumenerģijas Rīgai, bet 70% iepērk no AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2 ražotnēm un pieciem neatkarīgiem ražotājiem. "Rīgas siltums" kurināmo siltumenerģijas ražošanas vajadzībām iegādājusies publiskā iepirkuma ietvaros un biržas izsolēs, tādējādi izvēloties tirgū zemāko cenu no visiem cenu piedāvājumiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām - 79,2%.

Jau vēstīts, ka "Rīgas siltums" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim, bija 216,309 miljoni eiro, kas ir par 47,7% vairāk nekā iepriekšējā periodā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājusies par 70,8% - līdz 1,57 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.