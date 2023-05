'Rīgas siltums' ievērojami audzējis apgrozījumu

AS "Rīgas siltums" apgrozījums šī finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023.gada 31. martam, bija 398,591 miljons eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgā periodā pirms gada, savukārt uzņēmuma peļņa saglabājās teju nemainīga - 18,456 miljoni eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā minēts, ka attiecīgajā periodā "Rīgas siltums" tīklā nodeva 2,43 miljonus megavatstundu (MWh) siltumenerģijas, kas ir par 262 000 MWh jeb 10% mazāk nekā 2021./2022.finanšu gada attiecīgajā periodā.

Tīklā nodotās siltumenerģijas apjoma samazinājumu ietekmēja tas, ka apkures sezona tika sākta par divām nedēļām vēlāk nekā gadu iepriekš, kā arī tas, ka strauji pieaugušo energoresursu cenu dēļ tika ievēroti energotaupības principi un siltumenerģija tika patērēta ekonomiskā režīmā.

Attiecīgajā periodā patērētājiem tika piegādāti 2,2 miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 254 000 MWh jeb 10% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada attiecīgo periodu.

Vadības ziņojumā skaidrots, ka attiecīgajā periodā bija spēkā trīs siltumenerģijas tarifi, proti, 2022.gada 1.oktobrī tarifs bija 85,45 eiro par MWh, no 2.oktobra līdz 27.novembrim - 170,59 eiro par MWh, bet no 28.novembra - 183,86 eiro par MWh.

Vidējais siltumenerģijas realizācijas tarifs attiecīgajā periodā bija 180,97 eiro par MWh, kas ir par 114,27 eiro par MWh augstāks nekā 2021./2022. finanšu gada attiecīgajos mēnešos, tādējādi ieņēmumi šī finanšu gada pirmajā pusgadā no siltumenerģijas realizācijas bija par 232,6 miljoniem eiro lielāki.

Attiecīgajā periodā iepirkti 1,7 miljoni MWh siltumenerģijas par 246,7 miljoniem eiro. "Rīgas siltums" siltumenerģiju iegādājās no AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2, kā arī no citiem neatkarīgiem tirgotājiem - SIA "Juglas jauda", SIA "Rīgas BioEnerģija", SIA "Rīgas enerģija", SIA "Eco energy Riga" un SIA "Gren Rīga". Salīdzinot ar 2021./2022. finanšu gada pirmo pusgadu, šajā atskaites periodā pirktās siltumenerģijas apmērs samazinājās par 10%, bet, ņemot vērā, ka pirktās siltumenerģijas vidējais tarifs pieauga par 175%, kopējās pirktās siltumenerģijas izmaksas palielinājās 2,4 reizes jeb par 145 miljoniem eiro.

Finanšu gada pirmajā pusgadā "Rīgas siltums" koģenerācijas procesā saražoja 15 600 MWh elektroenerģijas. Elektroenerģiju pašpatēriņam un pārdošanai ražoja siltumcentrālē "Imanta", katlu mājā "Keramikas 2A", siltumcentrālē "Ziepniekkalns" un nelielā daudzumā siltumcentrālē "Vecmīlgrāvis", siltumcentrālē "Zasulauks". Elektroenerģiju savām vajadzībām ražoja katlu mājā "Viestura 20B".

Salīdzinot ar 2021./2022. finanšu gada attiecīgo periodu, elektroenerģijas ražošana samazinājās par 26% jeb 5500 MWh, bet pārdotās elektroenerģijas apmērs samazinājās par 21% jeb 3300 MWh. Kopējie ieņēmumi par elektroenerģijas pārdošanu ir samazinājušies par 481 000 eiro. Pēc elektroenerģijas cenas samazinājuma tirgū, to ražo tikai siltumcentrāle "Ziepniekkalns", kura ražošanā izmanto šķeldu.

Finanšu gada pirmajā pusgadā 3000 MWh no saražotās elektroenerģijas izlietotas kompānijas pašu vajadzībām, bet 12 600 MWh pārdotas. Ieņēmumi no elektroenerģijas realizācijas veidoja divus miljonus eiro.

Finanšu gada pirmajā pusgadā pamatlīdzekļu atjaunošanas un ražošanas attīstības remontu darbos investēts 4,1 miljons eiro.

Jau vēstīts, ka "Rīgas siltuma" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim, bija 216,309 miljoni eiro, kas ir par 47,7% vairāk nekā iepriekšējā periodā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 70,8% - līdz 1,57 miljoniem eiro.

Savukārt uzņēmuma apgrozījums iepriekšējā finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.martam, bija 165,456 miljoni eiro, bet peļņa veidoja 18,398 miljonus eiro.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.