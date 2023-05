'Rīgas siltums' klientu parāds sasniedzis 25,44 miljonus eiro

AS "Rīgas siltums" klientu parādi par piegādāto siltumenerģiju šogad aprīļa izskaņā veidoja 25,44 miljonus eiro, liecina uzņēmuma publiskotie dati.

Kompānijas finanšu pārskatā minēts, ka 2023.gada 25.aprīlī siltumenerģijas lietotāju parāds bija 25,44 miljoni eiro, tostarp par laika periodā no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada martam piegādāto siltumenerģiju - 25,32 miljoni eiro jeb 7,8% no attiecīgajā periodā izrakstīto rēķinu kopsummas, no tiem SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" parāds bija 13,16 miljoni eiro.

Vienlaikus, neskaitot 2023.gada marta rēķinus ar apmaksas termiņu 20.aprīlī, šogad 31.martā kopējie parādi par piegādāto siltumenerģiju bija 16,25 miljoni eiro, tostarp par 2022./2023.finanšu gadā piegādāto siltumenerģiju, proti, no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada februārim - 16,14 miljoni eiro, no tiem "Rīgas namu pārvaldnieka" parāds bija 8,44 miljoni eiro jeb 52,3% no kopējās summas.

Tajā pašā laikā pērn 31.martā parāds par piegādāto siltumenerģiju bija 8,1 miljons eiro, tostarp par periodā no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada februārim piegādāto siltumenerģiju - 7,98 miljoni eiro.

Parāda pieaugums "Rīgas siltuma" pārskatā skaidrots ar būtisku rēķinu summu palielinājumu siltumenerģijas tarifa paaugstinājuma dēļ.

Tajā pašā laikā "Rīgas siltuma" pārskatā atzīmēts, ka siltumenerģijas lietotāju apmaksas procents par periodā no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada februārim piegādāto siltumenerģiju 31.martā bija 93,99%, kas ir tikai par 0,78 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā finanšu gada attiecīgajā laika periodā, kad šis rādītājs bija 94,77%.

Jau ziņots, ka "Rīgas siltums" apgrozījums šī finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam, bija 398,591 miljons eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā attiecīgā periodā pirms gada, savukārt uzņēmuma peļņa saglabājās teju nemainīga - 18,456 miljoni eiro.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.