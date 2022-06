'Rīgas Siltums' konsolidētais apgrozījums samazinājies līdz 146,45 miljoniem eiro

AS "Rīgas Siltums" konsolidētais apgrozījums laika periodā no 2020.gada 1. oktobra līdz 2021.gada 30.septembrim sasniedzis 146,45 miljonus eiro, liecina "Lursoft" pieejamais gada pārskats. Tas ir par 5,4 miljoniem eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Konsolidētā peļņa sarukusi līdz 6,85 miljoniem eiro.

VID publiskotā informācija rāda, ka AS "Rīgas Siltums" aizvadītajā gadā bija darba devējs 671 darbiniekam. Pērn nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā uzņēmums samaksājis 10,26 miljonu eiro.

Pārskata periodā AS "Rīgas Siltums" no 3,5 milj. MWh nepieciešamās siltumenerģijas savos 44 siltumavotos saražoja 32%, bet 68%, rīkojot iepirkuma procedūras, iepirka no citiem neatkarīgajiem ražotājiem.

Ilgstoši un mērķtiecīgi modernizējot siltumenerģijas pārvades sistēmu, AS "Rīgas Siltums" devis ieguldījumu tīras vides saglabāšanā un drošībā, kā arī sasniedzis augstāku ekonomisko efektivitāti, norāda uzņēmums. Viens no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem ir siltumtīkli. Tieši no siltumtīklu un to elementu tehniskā stāvokļa ir atkarīga centralizētās siltumapgādes drošība un siltumapgādes nepārtrauktība, kā arī pārvades siltumenerģijas zudumu īpatsvars.

Aizvadītajā finanšu gadā AS "Rīgas Siltums" nomainījis un no jauna izbūvējis 9,53 km siltumtīklus, kā arī nolūkos piesaistīt jaunus klientus izbūvēti siltumtīkli 2,31 km garumā.