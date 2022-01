'Rīgas siltums' no marta plāno siltumenerģijas tarifa pieaugumu par 3,9%

"Rīgas siltums" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis jaunu siltumenerģijas tarifu projektu, kas paredz siltumenerģijas gala tarifa pieaugumu par 3,9% no 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

"Rīgas siltums" pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 66,76 eiro apmērā par megavatstundu (MWh), bet no 1.marta siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt līdz 69,36 eiro par MWh.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifa kāpums plānots par 2,8% - no 49,53 eiro par MWh līdz 50,89 eiro par MWh, bet siltumenerģijas pārvades un sadales tarifa pieaugums paredzēts par 1,2% - no 15,79 eiro par MWh līdz 15,98 eiro par MWh. Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs plānots nemainīgs - 1,31 eiro par MWh.

Savukārt no 2023. gada marta "Rīgas siltums" piedāvā siltumenerģijas gala tarifu 68,31 eiro apmērā par MWh, kas būtu par 2,8% lielāks nekā patlaban esošais tarifs .

"Rīgas siltuma" paziņojumā skaidrots, ka spēkā esošā tarifa pieaugums ir saistīts ar kurināmā cenu kāpumu un neparedzētiem izdevumiem, kas radās, strauji pieaugot energoresursu cenām.

Iepriekš 2021. gada 20. decembrī "Rīgas siltums" iesniedza siltumenerģijas tarifu projektu, kas paredzēja siltumenerģijas tarifu pieaugumu par 6,7% no 1.marta.

Šajā apkures sezonā "Rīgas siltuma" tarifs audzis divas reizes. No 1. septembra tas, salīdzinot ar iepriekšējo maksu, pieauga par 26,6%, bet no 1. novembra - vēl par 16,5%. Tādējādi kopumā tarifs šajā apkures sezonā palielinājies par 47,5%.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.

Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.