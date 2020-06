'Rīgas siltums' pagājušajā finanšu gadā apgrozījis 149 miljonus eiro

Jaunāko gada pārskatu iesniedzis "Rīgas siltums", kurš ziņo, ka laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim tas apgrozījis 148,69 miljonus eiro un nopelnījis 1,34 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 miljoniem eiro lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 miljoniem eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

AS "Rīgas siltums" ieņēmumi par siltumenerģiju 2018./2019. finanšu gadā bija 136 miljoni eiro, kas ir 91% no kopējiem akciju sabiedrības ieņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2018./2019. apkures sezonā patērētājiem tika nodotas 3 miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 2,2% jeb 68 tūkstošiem MWh mazāk nekā gadu iepriekš.

2018./2019. finanšu gadā "Rīgas siltums" nomainījis siltumtīklu posmus, kuriem bija raksturīgs liels noplūžu skaits, kas radīja siltumapgādes pārtraukumus. Kopumā uzņēmums pagājušajā finanšu gadā nomainījis un no jauna izbūvējis 9,38 km siltumtīklu, tajā skaitā 8,31 km, pielietojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus, kas izbūvēti bezkanāla tehnoloģijā. Īstenojot uzņēmuma nospraustos mērķus, jaunu klientu piesaistei izbūvēti siltumtīkli 2,9 km garumā.

"Rīgas siltums" aktīvi 2019. gada 30. septembrī bija 212 miljonu eiro vērtībā, tai skaitā ilgtermiņa ieguldījumi 189 miljoni eiro, apgrozāmie līdzekļi 23 miljoni eiro.

Jānorāda, ka pagājušajā finanšu gadā "Rīgas siltums" nodarbinājis 702 darbiniekus. Kā rāda "Lursoft" izziņā pieejamā informācija, uzņēmums 2019. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 7,29 miljonus eiro.