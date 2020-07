'Rīgas siltums' siltumenerģijas tarifs augustā būs par 11,4% zemāks

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šogad jau trešo reizi apstiprinājusi AS “Rīgas siltums” zemākus siltumenerģijas tarifus., informēja regulators.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīdziniekiem no 1. augusta siltumenerģijas tarifs būs par 11,4% jeb 5,23 eiro/MWh mazāks – 40,46 eiro/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs 40,46 eiro/MWh (bez PVN) būs spēkā līdz 2021. gada 31. jūlijam. Savukārt sākot no 2021. gada 1. augusta siltumenerģijas tarifs būs 40,94 eiro/MWh (bez PVN) apmērā.

Kā skaidroja SPRK, siltumenerģijas tarifi samazinājušies, pateicoties iepirktās siltumenerģijas cenas un kurināmā (šķeldas) cenas samazinājumam. Tas ļāvis AS “Rīgas siltums” samazināt kopējās izmaksas par aptuveni 16 miljoniem eiro.

“Pērn augustā stājās spēkā AS “Rīgas siltums” apstiprinātais tarifs – 51,90 eiro/MWh, kas šogad mainījies jau trīs reizes. Salīdzinot ar 2019. gada augustā piemēroto tarifu, tas būs par 22% jeb 11,44 eiro/MWh zemāks, kas ir būtisks ietaupījums Rīdziniekiem nākamajā apkures sezonā,” klāstīja SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir ap 800 kilometri, no kuriem 74% atrodas AS "Rīgas siltums" īpašumā.

Vēstīts, ka "Rīgas siltums" laika posmā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim apgrozījis 148,69 miljonus eiro un nopelnījis 1,34 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 miljoniem eiro lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 miljoniem eiro.