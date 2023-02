'Rīgas siltums': zemāka gāzes cena biržā nenozīmē tūlītēju siltuma tarifu samazinājumu

AS "Rīgas siltums" mērķis tuvākajos gados ir aptuveni 90% siltumenerģijas saražot ar atjaunojamiem energoresursiem. Tādējādi uzņēmums cer mazināt izmantotās dabasgāzes apjomus un līdz ar to arī atkarību no šī resursa. Tas varētu atstāt pozitīvu iespaidu arī uz siltuma tarifiem galvaspilsētā, "Delfi Bizness" norāda "Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons.



Grib iepirkt ilgtermiņā

Runājot par gāzes cenu krituma Eiropā ietekmi uz tarifiem Latvijā, Pētersons atzīst, ka nereti cilvēkiem esot maldīgs priekšstats par to, kā veidojās kurināmā izmaksas Latvijā. “Citreiz gadās, ka klienti mums saka – redz, kur Nīderlandes biržā gāze maksā 60 eiro. Bet tad mēs vienmēr cenšamies skaidrot cilvēkiem, ka gāze 60 eiro maksā uz kuģa, kurš atrodas kaut kur okeānā. Kamēr kuģis atbrauc un gāzi pārsūknē uz cauruļvadiem, kamēr tā atplūst uz Latviju un to iesūknē Inčukalnā, un galu galā nonāk pie klientiem – šie visi uzskaitītie posmi maksā naudu,” stāsta Pētersons. Tas, pēc viņa teiktā, biržas cenai dod papildus vēl vismaz 15 līdz 20 eiro. Tāpat jārēķinās arī ar laika nobīdi, jo gāze no kuģa līdz klientam nonāk apmēram 2-3 mēnešu laikā.