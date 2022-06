'Rīgas ūdens' noslēdzis līgumu ar 'Rere vide' par ūdensvada tīklu paplašināšanu Imantā

"Rīgas ūdens" noslēdzis līgumu ar konkursa kārtībā izvēlēto būvkompāniju SIA "Rere vide" par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Imantas līnijās, informē SIA "Rīgas ūdens".

Līguma kopējā summa – 2 470 621 eiro, būvdarbus plānots uzsākt šā gada jūlijā. Šie darbi ietilpst Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros.

Imantas līnijās plānots izbūvēt ūdensvadu kopumā 2,01 kilometra garumā un kanalizācijas tīklus - 3,55 kilometru garumā. Ūdensvadu plānots būvēt Imantas 1. līnijas posmā no Jūrmalas gatves līdz Zārdu ielai, Imantas 2. līnijas posmā no Jūrmalas gatves līdz Imantas 2. līnijai 3a un Imantas 3. līnijā, savukārt kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti visu Imantas 1., 2., 3. un 4. līniju garumā, kā arī Zārdu ielas posmā no Zārdu ielas 2b līdz Imantas 2. līnijai. Projekta realizācija sniegs iespēju pieslēgt centralizētajiem inženiertīkliem kopumā 95 objektus, kas savukārt nodrošinās labāku ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, kā arī drošāku un tīrāku apkārtējo vidi.

Foto: "Rīgas ūdens"

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros SIA "Rīgas ūdens" paplašinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Ziepniekkalnā, Imantā (Imantas līnijās, Vārves un Nīcas ielās) un Teikā ar kopējo garumu 11,07 kilometri (ūdensvads - 3,57 kilometri, kanalizācijas tīkli - 7,50 kilometri). Teikā būvdarbi jau ir uzsākti un šā gada septembrī plānots tos noslēgt, savukārt pārējās apkaimēs būvprojekti ir dažādās to saskaņošanas stadijās.