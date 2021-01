'Rimi' beidzis tirgot vienreiz lietojamās plastmasas preces

"Rimi" visā Baltijā jau kopš pērnā gada decembra no sortimenta izņēmis vienreiz lietojamās plastmasas preces (traukus, galda piederumus, salmiņus, šķīvjus, traukus, vates kociņus), to vietā piedāvājot līdzvērtīgas alternatīvas no papīra un citiem videi draudzīgākiem materiāliem, informē uzņēmums.

Līdz 2022. gadam visus "Rimi" privātās preču zīmes produktus plānots fasēt tikai pārstrādājamās plastmasas iepakojumā, līdz 2025. gadam – samazināt pārtikas atkritumu apjomu par 50%, bet līdz 2030. gadam – sasniegt SEG emisiju nulles līmeni (ES šādu mērķi plāno sasniegt līdz 2050. gadam) un patstāvīgi ražot tīru enerģiju. Viens no soļiem ceļā uz šī mērķa īstenošanu ir infrastruktūras modernizēšana un automatizācija – LED apgaismojuma, amonjaka un CO 2 dzesēšanas sistēmu ieviešana uzņēmuma veikalos. Jaunajā "Rimi Baltic" loģistikas centrā, kas atklāts Rīgā oktobra sākumā, ieviesti arī citi ilgtspējīgi risinājumi: adiabātiskā dzesēšana sauso izstrādājumu noliktavā, ēku vadības sistēma un saules paneļi kravas automašīnu stāvvietā, ūdens sildīšana un telpu apsilde ar siltumu, kas atgūts no grunts sildīšanas sistēmas. Aprēķini liecina, ka jaunais loģistikas centrs un centralizētā produktu piegāde ļaus uzņēmuma samazināt CO 2 izmešu apjomu par 1300–1400 tonnām gadā un ietaupīt līdz pat 500 000 litru degvielas.

Ieviešot videi draudzīgākus iepirkšanās maisiņus, iepakojuma un līdzņemamā ēdiena konteineru risinājumus, "Rimi" visā Baltijā pagājušā gada laikā ir samazinājis plastmasas patēriņu par 100 tonnām. Tāpat uzņēmumā notiek darbs pie ilgtspējīgo produktu klāsta paplašināšanas, tajā skaitā atsakoties no Sarkanā saraksta zivīm un plānojot pārtikas piegādi tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu atkritumu rašanos. Veikalos visā Baltijā tiek īstenotas izglītojošas aktivitātes pircējiem par atbildīgu pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī nodrošinātas iespējas pie veikaliem šķirot dažāda veida atkritumus un nodot pārstrādei izlietotās baterijas un savu laiku nokalpojušās elektropreces.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi samazināšanu mērķis ir novērst un samazināt konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi un veicināt pāreju uz aprites ekonomiku, ieviešot dažādus pasākumus, kas pielāgoti direktīvā ietvertajiem izstrādājumiem, to skaitā vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu ES mēroga aizliegumu no 2021. gada jūlija, ja ir pieejamas alternatīvas.