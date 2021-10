'Rimi' ievieš elektroniskos čekus un 'Skenē ar telefonu' risinājumu

Lielveikalu tīkls "Rimi" šodien Latvijā ievieš divus jaunus digitālos risinājumus, kas vienkāršos iepirkšanās procesu un samazinās tā ietekmi uz vidi – iespēju iepirkties, preces skenējot ar savu mobilo tālruni, un atteikties no čeku drukāšanas pašapkalpošanās kasēs.

"Tādējādi arī Latvijā ir sākusies ilgi gaidītā pāreja uz elektroniskajiem čekiem, kas palīdzēs ietaupīt čeku drukāšanai nepieciešamos resursus un izvairīties no nevajadzīgu atkritumu radīšanas," norāda mazumtirgotājs.

Elektronisko čeku sistēma šovasar tika sekmīgi ieviesta "Rimi" veikalos Igaunijā. Latvijā elektroniskie čeki sākotnēji būs pieejami tikai pašapkalpošanās kasēs, ka arī izmantojot pašapkalpošanās skeneri, jo pašlaik vēl turpinās sistēmas saskaņošana ar atbildīgajiem dienestiem, lai šo risinājumu varētu izmantot arī parastajās kasēs.

"Elektroniskie čeki ir būtisks solis pretī efektīvākam un zaļākam iepirkšanās procesam. Visās kasēs elektroniskos čekus plānojam ieviest nākamā gada sākumā. Čeks ir salīdzinoši sīka ierastā iepirkšanās procesa sastāvdaļa, tomēr tas nozīmē būtisku planētas resursu patēriņu. Jau šobrīd esam aplēsuši, ka, visiem "Rimi" pircējiem Latvijā atsakoties no drukātajiem čekiem, gada laikā tiktu ietaupīta 31 tonna jeb viens kravas auto papīra un no nociršanas izglābts vairāk nekā pustūkstotis koku. Tādējādi ikviens no mums ar atbildīgu izvēli var sniegt ieguldījumu, lai mazinātu savu darbību nospiedumu uz vidi," stāsta "Rimi" digitālās attīstības direktore Liene Perija.

Šādai pieejai ir arī praktiski ieguvumi – pircējam nav jārūpējas par čeku uzglabāšanu preču garantijas jautājumu risināšanai, un tiek izslēgts risks, ka čeks var nozust vai izbalēt. Pircējiem, kuri turpmāk vēlas pirkumu čekus saņemt elektroniski, ir jāpiesakās šai iespējai savā "Mans Rimi" profilā interneta vietnē vai mobilās lietotnes sadaļā "Bilance". Visi elektroniskie pirkumu čeki automātiski tiks saglabāti pircēja "Rimi" lietotnes kontā, kā arī atsevišķi iespējams pieteikt čeku saņemšanu arī savā e-pastā.

Savukārt "Skenē ar telefonu" risinājums pievieno būtisku funkcionalitāti "Rimi" mobilajai lietotnei, un turpmāk pirkumus varēs skenēt ar savu mobilo tālruni – gluži tāpat kā, lietojot pašapkalpošanās skeneri. Sākotnēji šī iespēja būs pieejama astoņos "Rimi" veikalos Rīgā un Pierīgā, kuros jau ir ieviesti pašapkalpošanās skeneri. "Mūsu mērķis ir paplašināt savu digitālo risinājumu klāstu, padarot iepirkšanās procesu elastīgāku ar iespējām pielāgoties ikviena pircēja vajadzībām konkrētajā iepirkšanās situācijā. Turklāt mobilie telefoni šobrīd jau stabili ieņem galvenā ikdienas rīka lomu, ar kuru tagad varam visu iepirkšanās procesu pārvaldīt vienuviet – no pirkumu saraksta plānošanas un aktuālo piedāvājumu izvērtēšanas līdz pirkumu apmaksai," norāda Liene Perija.

Lai lietotu mobilās skenēšanas iespēju, lietotnē "Mans Rimi" jāatver jaunā sadaļa "Skenē ar telefonu" un jāizmanto mobilais telefons gluži tāpat kā pašapkalpošanās skeneris – skenējot preces, lai pievienotu tās savam pirkumu grozam. Tāpat arī lietotnē var atteikties no kādas preces un dzēst to no pirkumu groza vai arī mainīt tās daudzumu. Apmaksu par pirkumiem var veikt pašapkalpošanās skeneru kases zonā, kur pirkuma pabeigšanai jāskenē QR kods kases ekrānā vai jāautorizējas ar NFC funkciju.

"Rimi Latvia" ir vairāk nekā 130 dažādu formātu veikali visā Latvijā (Rimi Hyper, Rimi Super, Rimi Mini un Rimi Express).