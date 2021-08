'Rimi' loģistikas centra būvniecībā nav notikusi sadarbība ar karteļa būvniekiem

Mazumtirgotājam "Rimi Baltic" tā loģistikas centra būvniecībā nebija sadarbība ar nevienu no tā dēvētā būvnieku karteļa iesaistītajiem uzņēmumiem, uzsver SIA "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rimi Baltic" loģistikas centra Rīgā, Augusta Deglava ielā 161, būvniecība norisinājās vairākās kārtās un apjomīgākajām no tām tika rīkoti publiski iepirkuma konkursi, kuros piedalījās gan vietējie, gan ārvalstu būvniecības uzņēmumi.

"Taču neviens mūsu konkurss nav rezultējies par labu kādam no kartelī iesaistītajiem dalībniekiem, proti, mums nav bijusi sadarbība ar skandālā iesaistītajiem būvniecības uzņēmumiem," uzsver Šleiers.

Konkurences padomes (KP) lēmumā par būvnieku karteli teikts, ka par "Rimi" iepirkuma sadali lietas dalībnieki vienojušies vairāk nekā gadu pirms būvniecības sākšanas 2018.gada nogalē, un pēc iepirkuma publicēšanas, bet pirms pasūtītāja uzaicinājuma.

Vienlaikus KP secinājusi, ka šajā gadījumā iepirkuma sadale notikusi neatkarīgi no citiem apstākļiem, kurus lietas dalībnieki nespēj ietekmēt vai paredzēt, tostarp - vai tie tiks vispār uzaicināt, vai tiks uzaicināti visi lietas dalībnieki un vai tie izturēs pasūtītāja atlases kritērijus, tādējādi iepirkums nav rezultējies ar konkrētā lietas dalībnieka vai grupas uzvaru, kam tas vēlākā laika periodā vai citā tikšanās reizē bija ieplānots. "Rimi" loģistikas centra būvniecībā, pēc KP vēstītā, lietas dalībniekiem bija plānots precīzāk vēlāk vienoties un uzvarētājs nav neviens no lietas dalībniekiem, bet gan Lietuvas uzņēmums "YIT Kausta".

Jau ziņots, ka KP atklātā būvniecības uzņēmumu karteļa dalībnieki bija iesaistīti vismaz 70 iepirkumos par kopējo līgumsummu 686 989 991 eiro, otrdien preses konferencē sacīja KP Aizliegtu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite.

Starp lielākajiem publiskajiem iepirkumiem Šmite minēja Mežaparka estrādes, Jaunā Rīgas teātra, Ventspils mūzikas vidusskolas un koncertzāles "Latvija", Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kultūras pils "Ziemeļblāzma" iepirkumus. Savukārt no lielākajiem privātajiem pasūtījumiem Šmite minēja tirdzniecības centra "Akropole" būvniecību, tirdzniecības centra "Alfa" būvniecību un "Rimi" loģistikas centra būvniecību.

No KNAB nodotajiem būvnieku audioierakstu atšifrējumiem KP secinājusi, ka lielāko būvniecības komercsabiedrību pārstāvji vismaz no 2015.gada līdz 2018.gadam kopā 12 tikšanās reizēs, tiekoties vismaz trīs reizes gadā un veicot iepirkumu sadali, pārrunāja dalības nosacījumus iepirkumos. Kopumā sarunās un piezīmēs pieminēti teju 90 iepirkumi, no kuriem identificēti vismaz 70, stāstīja Šmite. Sarunas notikušas pirtī "Taureņi" un sanatorijā "Jūrsalīcis", Jūrmalā.

KP desmit būvnieku kartelī iesaistītos uzņēmumus sodījusi ar naudas sodu kopumā 16 652 927,4 eiro apmērā.

Starp 10 sodītajiem uzņēmumiem ir SIA "Skonto būve", SIA "Latvijas energoceltnieks", SIA "Velve", SIA "Arčers", SIA "Rere būve", SIA "Re & Re", SIA "RBSSKALS būvvadība", SIA "Abora", AS "LNK Industries" un SIA "Merks". Tiesa "RBSSKALS būvvadība" patlaban jau ir likvidēta, tāpēc sods netika piespriests.

Ziņots arī, ka "Rimi Baltic" pagājušā gada oktobrī atklāja jauno loģistikas centru. "Rimi Baltic" tā pārbūvē un paplašināšanā ieguldīja 82 miljonus eiro.

Pēc Augusta Deglava noliktavas ēkas renovācijas un paplašināšanas būves kopējais izmērs ir palielinājies no 26 500 kvadrātmetriem līdz 84 000 kvadrātmetriem. Lielāko tiesu kopējās platības - 74 000 kvadrātmetrus - aizņems telpas loģistikas operācijām, 2000 kvadrātmetrus platībā iekārtota centrālā virtuve, bet 8000 kvadrātmetrus - ofisa telpas.

Būvniecības darbi norisinājās no 2018.gada nogales.

"Rimi Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 946,508 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 8,3% un bija 30,409 miljoni eiro.

Kompānija "Rimi Latvia" reģistrēta 1992.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums "Rimi Baltic".