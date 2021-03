'Rimi' pārmet 'Lidl' detalizētas informācijas nesniegšanu par tirdzniecības ēku Dzirciema ielā

Mazumtirgotājs SIA "Rimi Latvia" pārmet SIA "Lidl Latvija" detalizētas informācijas nesniegšanu par tirdzniecības centra ēku Dzirciema ielā 42.

"Rimi Latvia" Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja Kristīne Ciemīte norādīja, ka "Rimi Latvia" vairākkārt vērsies pie "Lidl Latvija", kas ir attiecīgā tirdzniecības centra ēkas īpašnieks, lūdzot detalizēti iepazīstināt ar būvinženieru atzinumiem, uz kuriem pamatojoties ēka atzīta par bīstamu izmantošanai, tomēr "Lidl" uz "Rimi" aicinājumiem līdz šim nav atsaucies.

Viņa minēja, ka "Rimi Latvia" šogad 5.martā saņēma vēstuli par to, ka ēkas ekspluatācija Dzirciema ielā 42, kurā "Rimi" ir viens no nomniekiem, ir nekavējoties jāpārtrauc no 6.marta plkst.8.

Pēc Ciemītes stāstītā, "Lidl Latvija" vēstulē, kas adresēta ēkas nomniekiem, minēts, ka ēka ir nedroša, tostarp vēstulei pievienots sertificēta būvinženieru biroja SIA "Konstruktoriks" paziņojums par ēkas nedrošo stāvokli. Būvinženieru paziņojumā teikts, ka "Lidl Latvija" ir nekavējoties jāveic pasākumi, lai pie nelabvēlīgām slodžu kombinācijām novērstu esošo elementu pārslogošanu un iespējamu jumta sabrukšanu. Ņemot vērā nepieciešamo būvdarbu raksturu, būvinženieru birojs iesaka ēku pilnībā nojaukt.

Tāpat Ciemīte norādīja, ka būvinženieru birojs informējis "Lidl Latvija" šogad 22.februārī, taču uzņēmums ēkas nomniekus, tostarp "Rimi Latvia" informēja tikai 5.martā. Vienlaikus 6.martā "Rimi Latvia" darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem bija jāparaksta apliecinājums, ka viņi apzinās, ka atrodas dzīvībai bīstamā ēkā un neizvirzīs pretenzijas pret "Lidl Latvija".



""Rimi Latvia" prioritāte vienmēr ir bijusi pircēju un darbinieku drošība, tādēļ šajā situācijā uzskatām, ja ēka ir avārijas stāvoklī, rīcībai bija jābūt nekavējoties, nevis gaidot divas nedēļas," sacīja Ciemīte.

Viņa arī atzīmēja, ka "Rimi Latvia" rīcībā ir Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atzinums, kas izsniegts 2020.gada decembrī, kurā ir minēts, ka ēka Dzirciema ielā 42 ir ekspluatējama, līdz ar to arī "Rimi Latvia" gaida vēl vienu atzinumu no BVKB - kas ir mainījies šo divu mēnešu laikā kopš pēdējā atzinuma sagatavošanas.

Ciemīte atzīmēja, ka attiecīgā ēka ir būvēta 2004.gadā, bet 2015.gadā ir veikta ēkas rekonstrukcija. Pēdējais BVKB atzinums izsniegts 2020.gada 17.decembrī.

"Mēs esam vairākkārt vērsušies pie "Lidl Latvija" sniegt mums būvinženieru atzinumus, kas pamato ēkas bīstamību un iepazīstināt detalizēti ar slēdzieniem, taču "Lidl Latvija" pārstāvji uz šiem pieprasījumiem neatbild," atzina Ciemīte.

Viņa arī atzīmēja, ka jau kopš 2020.gada aprīļa, kad par tirdzniecības centra ēkas īpašniekiem kļuva "Lidl Latvija", starp abiem mazumtirgotājiem ir bijušas pārrunas par nomas līguma termiņa samazināšanu, kam "Rimi Latvia" nepiekrita, jo uzņēmuma nomas līgums tika pārņemts no iepriekšējiem centra īpašniekiem un, pēc Ciemītes teiktā, ir "Lidl Latvija" saistošs.

"Lidl Latvija" komentāru pagaidām vēl nav sniedzis.

Kopš 6.marta ir slēgts tirdzniecības centrs Dzirciema ielā 42, kur lielākais nomnieks bija "Rimi Latvia".

"Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis apliecināja, ka "Lidl Latvija" ēku Dzirciema ielā 42 iegādājās pagājušā gada pavasarī, ar turpmākiem plāniem to pielāgot "Lidl" veikala vajadzībām.

Pēc viņa teiktā, šogad projekta sagatavošanas darbu laikā secināts, ka ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un tā neatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.

""Lidl Latvija", kā atbildīgs ēkas īpašnieks, nekavējoties informēja visus nomniekus par jauno situāciju, un no 6.marta slēdza tirdzniecības centru," sacīja Rudzītis un piebilda, ka turpmākie lēmumi tiks pieņemti pēc detalizētas ēkas stāvokļa pārbaudes.

Savukārt Ciemīte iepriekš uzsvēra, ka uzņēmumam ir saistošs "Rimi Latvia" nomas līgums, kas bija slēgts ar iepriekšējiem centra īpašniekiem ar termiņu līdz 2022.gada 29.augustam. Tomēr šogad 5.martā "Rimi Latvia", tāpat kā pārējie centra nomnieki, saņēma informāciju par centra slēgšanu no šā gada 6.marta uz nenoteiktu laiku ēkas tehnisku iemeslu dēļ.

Tāpat "Rimi Latvia" 5.martā saņēma informāciju par nomas līguma izbeigšanu no 8.jūnija.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka tirdzniecības centrā Dzirciema ielā 42 telpas iepriekš īrēja arī tādi uzņēmumi kā "Picu darbnīca", "Petcity" un citi.

Pašreiz Latvijā vēl nav atvērts neviens no "Lidl" veikaliem. "Lidl Latvija" pārstāvji iepriekš skaidroja, ka uzņēmums būs gatavs to darīt, kad valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija.