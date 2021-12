Roberts Strīpnieks pametīs AS 'Latvijas valsts meži' valdes priekšsēdētāja amatu

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks ir pieņēmis lēmumu atstāt uzņēmuma vadītāja amatu no šī gada 30. decembra, lai jau drīzumā uzņemtos jaunus profesionālos uzdevumus privātajā sektorā, informē uzņēmuma pārstāvji.

LVM padome vēl šī gada izskaņā ārkārtas padomes sēdē lems par valdes priekšsēdētāja iecelšanu no citu valdes locekļu vidus, vēlāk rīkojot konkursu uz šo amatu. LVM padome izsaka dziļu pateicību Strīpniekam par nenovērtējamo ieguldījumu uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē, izveidojot LVM par vienu no visas Latvijas ekonomikas līderiem, kas ir iekarojis nozīmīgu lomu arī mežsaimniecības nozarē Eiropas mērogā.

Strīpnieks ir bijis LVM valdes priekšsēdētājs kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gada oktobrī, ieņemot šo amatu vairāk nekā divdesmit gadus. Strīpnieka komandas vadībā LVM darbības mērogs ir audzis vairāk nekā desmitkārt – no 24 miljonu eiro apgrozījuma 2000. gadā līdz pat 349 miljoniem pērn. Pēdējo divdesmit gadu laikā uzņēmums nodokļos un dividendēs valstij ir izmaksājis 1,35 miljardus eiro.

"Pēc divdesmit gadiem LVM jau kādu laiku esmu apsvēris lēmumu meklēt jaunu darba cēlienu un tieši šobrīd esmu saņēmis vadības amata piedāvājumu no liela, privāta uzņēmuma ar sazarotu darbību un plašu nākotnes potenciālu, turklāt ar būtisku nozīmi visai Latvijas ekonomikai un sabiedrībai. Šis ir bijis ļoti grūts lēmums, jo ar LVM ir saistāma lielākā daļa manas profesionālās dzīves. Taču šis ir arī pareizais laiks pārmaiņām, jo esam daudz panākuši un ir izveidots stabils pamats jaunam izaugsmes posmam. Līdztekus LVM un nozares izaugsmei, manas un manas komandas prioritātes vienmēr ir bijušas Latvijas mežu un vides ilgtspēja un sabiedrības iesaiste dabas vērtību iepazīšanā, saglabāšanā un vairošanā. Profesionāļu aprindās mēs centāmies iedzīvināt augstākās darba kvalitātes prasības, bet Latvijas cilvēku lokā palīdzējām veidot dziļāku izpratni par mežu, par dabas dažādību un iespējām, ko mums katram var dot Latvijas daba. Es ceru, ka man izdevās. Vēlos no sirds pateikties maniem kolēģiem, katram no vairāk nekā tūkstoša LVM darbinieku, uzņēmuma akcionāram, partneriem, klientiem un Latvijas sabiedrībai par atbalstu, ko jūs esat snieguši, lai padarītu LVM par Latvijas veiksmes stāstu," saka Roberts Strīpnieks, LVM valdes priekšsēdētājs.

"Zemkopības ministrijas vārdā vēlos izteikt pateicību Strīpniekam, kura zināšanas, neatlaidība un pieredze ir padarījusi "Latvijas valsts mežus" par vienu no vadošajiem uzņēmumiem valstī. R. Strīpnieka vadībā LVM ieguva izcilu stabilitāti. Tas ir ilgtspējīgs rezultāts, ko LVM komanda turpinās," teica zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.

"Strīpniekam līdzvērtīgu aizvietotāju atrast nebūs viegli un tādēļ to darīsim pārdomāti, plašā konkursā. LVM ir sistēmiskas nozīmes uzņēmums Latvijas ekonomikā un Strīpnieka vadībā tas ir veidojis visas nozares darbības un kvalitātes standartus, panākot, ka gan LVM, gan citu Latvijas mežsaimnieku produkcija ir konkurētspējīga un pieprasīta eksporta tirgos. R. Strīpnieka pieeja LVM attīstībai vienmēr ir bijusi stratēģiski sabalansēta, vienlaicīgi panākot gan augstu rentabilitāti, gan veicot apjomīgas investīcijas, kas katru gadu tiek virzītas mežu atjaunošanai, izpētei un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošanai.

Tāpat LVM jau daudzus gadus ir viens no labas pārvaldības piemēriem ne tikai valsts kapitāla uzņēmumu lokā, bet Latvijas uzņēmējdarbībā kopumā. Uzņēmuma padomes un akcionāra vārdā izsaku visdziļāko pateicību R. Strīpniekam par vairākās desmitgadēs mērāmu darba ieguldījumu un novēlu jaunus panākumus viņa nākotnes profesionālajās gaitās," saka Edmunds Beļskis, LVM padomes priekšsēdētājs.

Strīpnieks ir beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot profesionālo maģistra grādu mežsaimniecības specialitātē ar mežinženiera kvalifikāciju. Līdz uzsāka darbu LVM, R. Strīpnieks ir bijis zemkopības ministra padomnieks, Valsts meža dienesta attīstības, atbalsta un informācijas daļas vadītājs, kā arī bijis konsultants un vadītājs dažādās privātās un sabiedriskās institūcijās. Savu profesionālo karjeru R. Strīpnieks uzsāka kā mežzinis.

Top101.lv Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā, ko veido investīciju uzņēmums "Prudentia" un birža NASDAQ Rīga, LVM šogad ir atzīts par otro vērtīgāko uzņēmumu Latvijā (aiz "Latvenergo") ar kopējo vērtību 1,46 miljardi eiro, kas ir par 26% vairāk nekā 2020. gadā.

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ir dibināta 1999. gada oktobrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu. LVM pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai LVM sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru.

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kurām 1,39 miljoni hektāru ir mežs. LVM realizē valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij. LVM ir Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācijas (EUSTAFOR) dibinātājs un aktīvs tās biedrs.