'Rocket Bean Roastery': ceļš uz eksporta tirgu atvēršanu nav gluds kā tikko uzliets asfalts

Paplašinoties tiešsaistes biznesa iespējām, jo īpaši pandēmijas apstākļos, paveras arvien jauni tirdzniecības kanāli, pie kuriem kafijas grauzdētava "Rocket Bean Roastery" jau ir uzsākusi darbu, portālam "Delfi" par nākotnes plāniem stāsta uzņēmuma vadītājs Ancis Romanovskis. Daži no aktuālākajiem uzņēmuma plāniem ir jaunu eksporta tirgu apgūšana un "Rocket Bean" franšīzes kafejnīcas atvēršana ārpus Baltijas tirgus robežām. Uzņēmums patlaban turpina darbu pie jaunu eksporta tirgu atvēršanas, un nesen parakstīts līgums par produkcijas tirdzniecību ASV.

Runājot par pandēmijas ietekmi, viņš uzsver, ka, šķiet, tā nav pagājusi garām nemanāmi nevienam uzņēmumam, kaut kādā veidā to ietekmējot: vienam samazinot tirgotspēju, savukārt, citam to vairākkārt audzējot, bet vēl citu – pilnīgi iznīcinot. Tas, iespējams, ir arī atkarīgs no industrijas un nozares, kurā uzņēmums darbojas, kā arī no katra uzņēmuma kopējās veselības un iepriekš izstrādātas stratēģijas.

Gan ieguvumi, gan zaudējumi

Pandēmijas ietekmi uz "Rocket Bean Roastery", pēc A. Romanovska teiktā, varētu apskatīt no trim aspektiem. Interneta vidē pārdošanas apjomi palielinājās, bet vienlaicīgi tas palīdzēja apzināties arī tās trūkumus. Kā vienu no trūkumiem uzņēmuma pārstāvis min spēju eksportēt – tā ir tieši saistīta ar augstām loģistikas izmaksām, kas veidojas sūtījumiem no Latvijas.

Otrkārt, ražošanas apjoms pandēmijas sākumā jūtami samazinājās, atzīst Romanovskis. Baltijas mērogā kafijas patēriņš uzņēmuma apkalpotajos segmentos kritās, taču vasaras sākumā uzņēmums atkal spēja atgūt iepriekšējos apjomus, bet vasaras beigās pārspēja iepriekšējā gada rādītājus.

"Kafejnīcas "Rocket Bean Cafe" nācies reorganizēt un adaptēt, mobilizēties uz izdzīvošanu, taču, pateicoties vadības stratēģijai un spējai mainīties, pirmais pandēmijas vilnis ir pārvarēts. To, kādas izmaiņas nesīs rudens, neviens nezina, bet mums jābūt gataviem jaunai, iespējams, smagākai cīņai," prognozē Romanovskis.

Kopumā "Rocket Bean Roastery" produkcijas pieprasījums būtiski nav mainījies. "Jāatzīst gan, ka mēs esam paplašinājuši mūsu produktu portfeli, kas ir padarījis mūs pieejamākus un interesantākus plašākam klientu lokam, tai skaitā, profesionālā segmentā," viņš piebilst.

"Kafijas industrija Latvijā kopumā attīstās. Man ir neviltots prieks par to, ka šodien Latvijas patērētājam ir daudz vairāk iespēju iegādāties svaigu, grauzdētu kafiju, nekā tas bija iepriekš. Tas nozīmē izglītotāku patērētāju, kuram ir iespējas izvēlēties," norāda Romanovskis, piebilstot, ka kafijas piedāvājums tirgū ir plašs, bet labā ziņa ir tāda, ka pircēji ir kļuvuši gudrāki, viņi paši vērtē un izvēlas to, kas viņiem šķiet atbilstošs.

Kāpina eksportu

Jau no pašiem pirmsākumiem "Rocket Bean" īpašnieki ar savu zīmola stendu piedalījušies teju visos nozīmīgākajos, kā arī mazāka mēroga kafijas festivālos un izstādēs gan Eiropā, gan ārpus tās robežām, uzsver Romanovskis.

"Katrs atzinums ir palīdzējis apzināties "Rocket Bean" gatavību spēcīgajai ārvalstu konkurencei. Taču ceļš uz eksporta tirgu atvēršanu nav gluds kā tikko uzliets asfalts. Tas prasa lielu neatlaidību, ticību tam, ko uzņēmums dara, spēcīgu komandu, kurā visi redz vienotu mērķi. Svarīgi arī, veidojot attiecības ar partneriem ārvalstīs, nosvērties un izvērtēt, kurš tad ir īstais sadarbības partneris. Vai tas, kuram ir pieejamas lielas investīcijas, bet tajā pašā laikā, iespējams, jau tiek pārstāvēti daudzi citi zīmoli? Vai varbūt partneris, kurš tic tavam produktam, kurš ir sajūsmā par to un darīs visu, lai būtu kopā? Bet varbūt zināms balanss starp abiem? Turklāt eksportēt šāda veida kafiju nav vieglākais darbs, jo tā nav plaša patēriņa prece, un tās tirdzniecība prasa daudz lielāku atdevi un darbu, lai nonāktu līdz patērētājam," saka Romanovskis.

"Es pats esmu četrus gadus dzīvojis Emirātos, kur vadīju tolaik lielāko kafijas grauzdētavu Tuvajos Austrumos, tāpēc man šis tirgus un biznesa mentalitāte ir labi zināma, kā arī ir saglabājušies ļoti daudz biznesa kontaktu. Tas palīdzējis nonākt pie trim izplatītājiem Tuvos Austrumos, no kuriem viens strādā Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) un divi – Saūda Arābijā," saka Romanovskis.

Nupat Romanovskis arī parakstījis līgumu ar izplatītāju ASV, tādējādi var teikt, ka uzņēmums ir arī uzsācis savu ceļu uz ASV tirgu.

Liela daļa paliek

Uzņēmums šobrīd eksportē kafiju uz Eiropu, Āziju, Tuvajiem Austrumiem un ASV.

Runājot par "speciality" kafijas segmentu, ar ko domāts augstvērtīgās kafijas tirgus, Romanovskis atzīst, ka Emirātu tirgus ir būtiski priekšā Baltijas tirgum. Kopumā AAE tirgū darbojas vairāk "speciality" grauzdētāju nekā Baltijā kopumā. Turklāt pēc kafijas industrijas datiem 2019.gadā AAE bija straujāk augošais "speciality" tirgus pasaulē, viņš saka.

Pirms pandēmijas uzņēmuma pārstāvji apceļojuši lielu daļu kafijas augšanas reģionus Āfrikā, Āzijā, Centrālamerikā un Latīņamerikā, meklējot sadarbības partnerus un ar mērķi iepazīt šo kafijas reģionu specifiku kafijas audzēšanā un kafijas kultūrā kopumā. Katrā kafijas augšanas valstī viņi atraduši sadarbības partnerus un 80% gadījumos turpina ar viņiem sadarboties, neskatoties uz to, ka šogad to var darīt tikai attālināti. Tas, protams, ļoti ierobežo un samazina kafijas atradumu iespējas, atzīst A. Romanovskis.

"Plāni mums ir pamatīgi. Ambīcijas un degsme mums nav mazinājusies ne mirkli. Turpināsim izmantot mūsu enerģiju, zināšanas, lai popularizētu un virzītu "Rocket Bean" vārdu pasaulē," saka Romanovskis.

"Lursoft dati liecina, ka šā gada 27. februārī SIA "Rocket Bean Roastery" reorganizēts, tam pievienojot SIA "King Coffee Service". Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro, bet darbības veids – tējas un kafijas pārstrāde.

Uzņēmums pagaidām nav iesniedzis 2019. gada pārskatu, bet 2018. gadā tā apgrozījums bija 1,147 miljoni eiro, bet peļņa – 279,8 tūkstoši eiro. Uzņēmumā strādāja 11 darbinieki.

Savukārt SIA "Rocket Bean Cafe" apgrozījums pērn bija 1,005 miljoni eiro, bet peļņa – 396 eiro. Uzņēmumā strādāja 38 darbinieki.