Rokāde notikusi 'Aile grupa' valdē

Par "UPB" holdingā ietilpstošā alumīnija durvju un logu, kā arī alumīnija konstrukciju ražotāja SIA "Aile grupa" valdes priekšsēdētāju iecelts līdzšinējais valdes loceklis Armands Šers, liecina "Firmas.lv" informācija.

Savukārt līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Māris Mors turpmāk būs uzņēmuma valdes loceklis. Valdē turpina darbu arī valdes loceklis Uldis Dārziņš.

"Aile grupa" 2020. gadā strādāja ar 30,483 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 20,5% lielāks nekā 2019. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa 2020.gadā samazinājās 134,9 reizes līdz 9297 eiro.

"Aile grupa" ir viens no lielākajiem alumīnija-koka, stikla un alumīnija konstrukciju projektētājiem un ražotājiem Baltijas valstīs. "Aile grupa" jau kopš 1994.gada darbojas gan Latvijā, gan ārpus tās - Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Lielbritānijā, Islandē, Šveicē, Baltijas valstīs, Grieķijā, Francijā un Krievijā.

Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2828 eiro, tā vienīgais īpašnieks ir AS "UPB". Uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Uldis Pīlēns, Māris Mors un Madara More.

"UPB" ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas jau 26 gadus darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. "UPB" pamata darbības nozares ir būvkonstrukciju projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdingā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumi un ražotnes, kas apvienotas patstāvīgi strādājošās uzņēmumu grupās, no kurām lielākās ir "MB Betons grupa", "RK Metāls grupa", "Aile grupa", "UPB Energy grupa" un "UPB Nams grupa". Uzņēmumi un to ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju.