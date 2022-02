Latvijā strādājošie veikalu tīkli atzīst, ka to sortimentā Ukrainā ražoto produktu ir salīdzinoši maz, lai gan starp tiem ir arī mūsu valstī labi atpazīstami zīmoli.

Spriež, kā atbalstīt

"top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte informē, ka no veikalu tīklā šobrīd pieejamās produkcijas 1,7% produktu ir Ukrainā ražoti. Tos gan tiešā veidā neiepērk no Ukrainas, "taču jebkurā gadījumā, pērkot tieši vai pastarpināti Ukrainā ražotus produktus, tiek atbalstīti Ukrainas ražošanas uzņēmumi". Veikalos "top!" visvairāk ir Ukrainā ražoti saldumi. Citās kategorijās produktu ir salīdzinoši maz, taču ir pieejami arī grauzdiņi, sausiņi, sausās zupas, preces dzīvniekiem, konservēti produkti, sausās brokastis, alkohols, saulespuķu sēklas un citi produkti. Latvijā veikalos "top!" iecienītākie un pirktākie produkti no Ukrainas ir sausās zupas "Rollton", rupjā galda sāls, grauzdiņi "Flint", saulespuķu sēklas "BIG", kā arī saldumi.

"Veikalu tīklā "top!" šobrīd apspriežam vairākus variantus, kā atbalstīt Ukrainas produkciju, taču gala lēmums nav vēl pieņemts," sacīja Priedīte.