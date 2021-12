RTU atstāj ēku Kaļķu ielā, nama turpmākā izmantošana pagaidām neskaidra

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) atstājusi universitātes administrācijas ēku Rīgā, Kaļķu ielā 1, kas vairāk nekā 60 gadu ir bijusi Latvijas inženierzinātņu augstākās izglītības simbols. Ēkas īpašniece – pašvaldība – tās izmantošanas scenārijus vēl vērtēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

13. decembrī RTU vadība no ēkas fasādes noņēma granīta plāksni ar RTU vārdu. Turpmāk tās administrācija mitināsies augstskolas studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur jau ir koncentrēta lielākā daļa fakultāšu, Laboratoriju māja, Zinātniskā bibliotēka, dienesta viesnīcas un kas top par modernu inženierzinātņu centru.

Kaļķu ielas namu par savām mājām RTU sauca kopš 1958. gada, kad no Latvijas Valsts universitātes atdalījās inženiertehniskās fakultātes un atdzima Rīgas Politehniskais institūts (RPI), kurš savu patstāvību bija zaudējis 1919. gadā, kad uz institūta bāzes jaundibinātā Latvijas valsts izveidoja Latvijas Augstskolu, vēlāk – Latvijas Universitāti.

Sākotnēji Kaļķu ielas 1 ēka tika būvēta partijas skolas vajadzībām, taču, kad bija nepieciešamas telpas tikko atdzimušajam RPI, namu atdeva augstskolai. Kad 1958. gadā RPI saņēma Kaļķu ielas ēku, tā vēl pilnībā nebija pabeigta, un tā laika studenti arī palīdzēja ēkas būvniecībā un iekārtošanā, lai tajā varētu ievākties administrācija un fakultātes.

Kaļķu ielas ēkā ir atradušās vairākas fakultātes, piemēram, kādreizējā Celtniecības fakultāte, tagad – Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, un tās paspārnē esošā Arhitektūras katedra, tagad – Arhitektūras fakultāte, kā arī Inženierekonomikas un vadības fakultāte, arī RPI Zinātniskā bibliotēka un pat Kara katedra, kur padomju laikos studenti apguva militāro mācību.

Ēka ir pieredzējusi valsts varas maiņu, Barikāžu laiku, kad namā pulcējās un sildījās atjaunotās valsts aizstāvji, gan arī augstskolas nosaukuma maiņu, jo 1990. gadā Arvīda Pelšes vārdā nosaukto RPI pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti. Jau pirms tam, 1989. gadā, bariņš studentu no Kaļķu ielas ēkas fasādes noņēma plāksni ar RPI uzrakstu un no Akmens tilta to iemeta Daugavā.

Tieši Kaļķu ielas namā RPI kādreizējā vadība tālajos 60. gados pieņēma lēmumu Ķīpsalā būvēt studentu pilsētiņu.

Īpašums Kaļķu ielā 1 atrodas SIA “Rīgas nami” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, informē Rīgas domes Īpašuma departamentā. RTU ēku pēc būtības atstāja, jo tā vairs nav ekspluatējama bez būtiskas atjaunošanas, kas nozīmē lielus ieguldījumus. Atbilstoši Pilsētas īpašuma komitejas vadības uzdevumam Īpašuma departaments ir pieprasījis informāciju no SIA “Rīgas nami” par ēkas tehnisko stāvokli, nepieciešamajiem ieguldījumiem un plānotajiem attīstības scenārijiem. Pēc šīs informācijas saņemšanas un izvērtēšanas tiks piedāvāti iespējamie risinājumi.

Savulaik pavīdēja ideja šajā mājā attīstīt viesnīcu, cita ideja to atvēlēt mūsdienu mākslas muzejam.