No šā gada 12. marta, kad tika izsludināta ārkārtējā situācija Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatību, valdības darbības un pieņemtie lēmumi būtiski ietekmēja uzņēmumu turpmāko spēju veiksmīgi darboties. Lai mazinātu situācijas negatīvās sekas uzņēmumiem, kuriem radušās problēmas ar naudas plūsmu un tekošajiem norēķiniem, marta beigās tika pieņemti likuma grozījumi par aizliegumu kreditoriem iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu līdz šā gada 1. septembrim atbilstoši noteiktām pazīmēm. Portāls "Delfi" vērtē, kā ārkārtējā situācija ietekmējusi uzņēmumu maksātnespēju lietu skaita izmaiņas, analizē to pārstāvētās nozares. Turklāt joprojām aktuāls jautājums ir par to, kādas iespējamas izmaiņas rudenī, kad vairs nav plānoti ierobežojumi maksātnespējas procesu pieteikumiem. Ir samērā lielas bažas par krasu lietu pieaugumu pēc 1. septembra.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums ("Covid-19 likums") būtiski ietekmēja kopējo pasludināto maksātnespēju skaitu. No 12. marta līdz 31. maijam tika pasludinātas 67 maksātnespējas juridiskām personām jeb mazāk par 49%, salīdzinot ar to pašu laika periodu 2019. gadā, liecina "Crediweb.lv" dati. Publiskajos avotos nav informācijas par iesniedzējiem, bet, visdrīzāk, tās varētu būt jau iesāktās lietas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, kā arī iesniedzēji varētu būt paši uzņēmumi. "Pašlaik kritums ir būtisks, un ir samērā lielas bažas par krasu lietu pieaugumu rudenī, kad liegums iesniegt pieteikumus vairs nebūs spēkā," teic "Creditreform Latvija" informācijas produktu vadītāja Māra Meiere.

Covid-19 likuma 22. pants nosaka, ka līdz šā gada 1. septembrim kreditoriem ir aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu pret parādniekiem. "Arī 2. septembris vairs nav aiz kalniem un, iespējams, jau augustā daudzi uzņēmumi sāks saņemt brīdinājumus par maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu no saviem kreditoriem. Prakse liecina, ka vislabāk ir sākt domāt par finanšu restrukturizāciju savlaicīgi, nesagaidot agresīvas darbības no kreditoru puses," atzīmē "Sorainen" vecākais jurists Edvīns Draba un jurista palīdze Katrīna Bičevska.

Rakstā minēti lielākie uzņēmumi, kam ārkārtējās situācijas laikā jau pasludināta maksātnespēja.