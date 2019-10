Rūjienā izveidota vienīgā saldējuma bumbiņu ražotne Eiropā

"Rūjienas saldējums" vienīgais Eiropā ražo saldējuma bumbiņas pēc patentētas ražošanas metodes. Tas ļāvis uzņēmumam būtiski kāpināt apgrozījumu, vienlaikus turpinot ambiciozu ekspansiju eksporta tirgos.

SIA "Rūjienas saldējums" jau ceturto gadu ražo "Mini Melts" saldējuma bumbiņas. Tā ir patentēta ražošanas metode ar šķidro slāpekli -197o C temperatūrā. Tāpat kā saldējumā arī šajā produktā ir piena, krējuma un dabīgu krāsvielu sastāvs. Sortimentā ir 10 dažādas garšas, divas no tām bez laktozes un glutēna, uz sulas bāzes (sorbets, bez piena un krējuma). "Produktam līdzīgu Latvijā nav!" lepojas uzņēmumā. Tāpat tam ir ASV reģistrēts patents.

Uzņēmums ir vienīgais "Mini Melts" ražotājs Eiropā, produktu eksportējot uz 22 valstīm. Saldējuma bumbiņas tiek ražotas Latvijā, Rūjienā, un to transportēšanai un glabāšanai arī ir nepieciešamas saldēšanas iekārtas, kas var nodrošināt zemu temperatūru (-25o--40o C). Līdz ar to ir jāpielāgo transports, pārdošana u.tml. Uzņēmums sadarbojas ar Ukrainas saldētavu ražotājiem, kas nodrošina vitrīnas.

Lai iegūtu produkta garšu, tika veiktas daudzas pārbaudes un veiktas daudzas izmaiņas. Iekārtu uzlabošana, lai ražošanu padarītu efektīvāku, notiek visu laiku, arī šobrīd.

Šobrīd "Mini Melts" Latvijā var iegādāties vairāk nekā 20 tirdzniecības vietās, un to skaits strauji palielinās. Saldējuma bumbiņu uzglabāšanai nepieciešamas īpaši ražotas saldētavas, līdz ar to katra no tirdzniecības vietām tiek īpaši izvērtēta. "Koncentrējamies uz produkta pieejamību reģionos, šogad esam izvietojuši tirdzniecību Saldū, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā, Siguldā u.c. vietās ārpus Rīgas un Rūjienas. "Mini Melts" var iegādāties arī lielākajos tīkla "Maxima" veikalos, darbojas arī tirdzniecības automāti tirdzniecības centros," stāsta uzņēmumā.

Uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā sasniedza 2,3 miljonus eiro, no kura vienu miljonu veido "Mini Melts" tirdzniecība. Šogad uzņēmumā plāno palielināt apgrozījumu līdz apmēram trim miljoniem eiro.

Aptuveni 60% no apgrozījuma veido eksports, pamatā tās ir Eiropas valstis, arī Ukraina. Viens no augošākajiem tirgiem ir Skandināvija. Tiek veiktas sarunas, lai iekļūtu arī Somijas, Francijas tirgos. "Nesadarbojamies ar visiem pēc kārtas, bet tikai tiem, kas prot pārdot "Mini Melts". Tas ir jautājums par savstarpējo sinerģiju," stāsta "Rūjienas saldējuma" zīmola vadītāja Kitija Liepa.

Nākotnē tiek plānots izbūvēt jaunu noliktavu, kā arī pārbūvēt ražotni, lai varētu palielināt kapacitāti. Tāpat uzņēmumam ir svarīgi nostiprināties esošajos un apgūt jaunus tirgus.

"Rūjienas saldējums" ir viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" mazo komercsabiedrību grupā, kā arī konkursam pieteicis saldējuma bumbiņas "Mini Melts" divās kategorijās – "Importa aizstājējprodukts" un "Inovatīvākais produkts".