'Rūjienas saldējums' attīstīs lielo 'Minimelts' saldējuma bumbu ražošanu

Saldējuma ražotājs SIA "Rūjienas saldējums" izsludinājis iepirkumu "Minimelt big ball" produkta iepakošanai, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.



Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 78 tūkstoši eiro, un paredzamais līguma izpildes termiņš – 2022. gada 28. februāris. Pretendenti savus piedāvājumus iepirkumā var iesniegt līdz šā gada 18. maijam.

Tāpat uzņēmums izsludinājis iepirkumu tvertnes saldējuma masas pasterizācijai iegādei. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 13,2 tūkstoši eiro.

Iepirkums tiek īstenots ES Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ietvaros.

Kā liecina uzņēmuma sniegtā informācija, saldējuma bumbas diametrs būs 20 milimetri, bet svars – 6 grami.

SIA "Rūjienas saldējums" vadītājs Igors Miezis portālam "Delfi" skaidroja, ka to, kas ir "Minimelts BIG", paskaidro nosaukums - tās ir lielās "Minimelts" saldējuma bumbas. Uzņēmumam izdevies radīt lielāka izmēra saldējuma bumbas, kuras var glabāt tradicionālam saldējumam piemērotā temperatūrā (mazās "Minimelts" bumbiņas ir uzglabājamas -30 C temperatūrā, kas to padara par ekskluzīvu nišas produktu). Patlaban uzņēmums izstrādājis un veikalu tīkliem piedāvā 3 sorbetu garšas - mango, kivi un ķirsi, bet tuvākajā laikā piedāvājums tiks papildināts arī ar piena bumbām - zemeņu, banānu un kokosriekstu.

Runājot par pandēmijas ietekmi uz uzņēmuma darbību, Miezis stāsta, ka pagaidām saldējuma pieprasījums Latvijā nav mazinājies, taču darbības veidu gan ir nācies nedaudz pielāgot, jo daudzu tirdzniecības vietu darbība ir ierobežota, tādēļ uzņēmums attīsta produkcijas mājas piegādes . Tāpat uzņēmums turpinājis radīt jaunus produktus un saglabāt nemainīgu darbinieku skaitu. "Esam gandarīti, ka spējam

noturēt darba vietas un nav jālūdz dīkstāves pabalsti," piebilst Miezis.

Tāpat "Rūjienas saldējums" turpina eksportu uz Igauniju un sācis sadarbību arī ar veikalu tīkliem Lietuvā.

"Eksporta pārdošana gan pamatīgi cieš no pandēmijas ierobežojumiem, jo "Minimelts" saldējuma bumbiņu lielākie pārdošanas kanāli ir tieši visas sociālās atpūtas vietas, piemēram, atpūtas parki, Zoo, un citas izklaižu tirdzniecības vietas, kas tika aizvērtas visātrāk. Kopumā uzņēmums eksportu veic uz 22 valstīm. Tajā pašā laikā pandēmijas laikā mūsu "Minimelts" partneru vidū pievienojušies arī jauni un enerģijas pilni cilvēki. Šis noteikti ir izaicinājumiem pilns laiks, kurš ne tikai burtiskā nozīmē aizver daudzu tirdzniecības vietu durvis, bet arī paver jaunas iespējas, jāprot tās saskatīt un izmantot," optimistisks ir Miezis, kurš cer, ka drīz atkal "Rūjienas saldējums" varēs uzņemt ekskursijas.