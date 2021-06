'Ryanair' šoziem vairs nelidos no Rīgas uz Brēmeni; jaunajā bāzē plāno pieņemt vietējos darbiniekus

Īrijas zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" šogad plāno atklāt 16 jaunus galamērķus no Rīgas, izveidojot šeit arī bāzi, tomēr līdz ar to pārskatīts arī galamērķu saraksts, un "Ryanair" ziemas sezonā vairs nelidos no Rīgas uz daudzu iecienīto Brēmeni. Tuvākais galamērķis Ziemeļvācijas piekrastes pilsētām un biznesa centriem no Rīgas aviokompānijas lidojumu tīklā būs Orhūsa Dānijā un Berlīnes Brandenburgas lidosta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Izvērtējām visu, jā, Brēmenē mums vairs nav bāzes. Vēl gan turp lidojam, bet no Rīgas vairs nebūs," atklāja "Ryanair" izpilddirektors Edijs Vilsons.

"Ryanair" uz Brēmeni lidoja vēl 2019./2020 gada ziemas sezonā, bet pērnajā ziemā tas nebija iespējams Covid-19 ceļošanas ierobežojumu dēļ.

Jau ziņots, ka "Ryanair" nākamajā gadā sagaida 50 jaunu "Boeing 737" lidmašīnu piegādi un divas no tām atradīsies jaunajā bāzē Rīgā, ko paredzēts atklāt rudenī. Kā pastāstīja "Ryanair" izpilddirektors Edijs Vilsons, darbi norit pēc plāna un bāze noteikti tiks atklāta oktobrī. Rīgas bāze radīšot 480 darbavietas, paredz Īrijas zemo cenu aviokompānija - 60 no tām būšot tiešās, bet 420 netiešās. Pēc bāzes atklāšanas paredzams, ka no Rīgas būs iespējams nokļūt 31 galamērķī. Bāzes izveidē paredzēts investēt 200 miljonus eiro. Tāpat Vilsons uzsvēra, ka plāno ar laiku Rīgas bāzes lidmašīnu darbības nodrošināšanai pieņemt vietējos darbiniekus.

Kā pastāstīja aviosabiedrības izpilddirektors, ja viss veiksies labi, lidmašīnu skaitu, kas bāzētas Rīgā, varētu palielināt. Īru zemo cenu aviosabiedrības mērķis ir iegūt 20% tirgus daļu Rīgā. "Delfi Bizness" jau rakstīja, ka, atklājot jaunos maršrutus no Rīgas, "Ryanair" tīklā būs vairāk nekā 100 galamērķi no Baltijas, kas ir līdzvērtīgs skaits "airBaltic" galamērķu tīklam, tomēr atšķiras abu aviosabiedrību lidojumu biežums. "Ryanair" uz lielāko daļu savu galamērķu lido tikai dažas reizes nedēļā, bet "airBaltic" no Rīgas krietni biežāk.

"Lielākā daļa aviokompāniju samazinās savus apjomus tuvāko divu gadu laikā, būs tādas, kas izbeigs savu darbību, bet mēs plānojam paplašināties. Lielākā daļa lidmašīnu pieder mums, tāpēc mums nav jāmaksā kredīti," savas priekšrocības un plānus Rīgā klāstīja Edijs Vilsons. "Mums gada laikā būs 50 jaunas lidmašīnas, kas kaut kur jāizvieto. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc veidojam jaunas bāzes, tostarp Rīgā. Pašlaik redzam lielu iespēju attīstīties," uz jautājumu, kādi ir iemesli, kāpēc tieši pašlaik tiek veidota bāze Rīgā un vai aviosabiedrībai solītas kādas priekšrocības, lai tā izvēlētos tieši Latvijas galvaspilsētu.

Tāpat Vilsons skaidroja, ka, viņaprāt, Rīgā bāzētā nacionālā aviokompānija "airBaltic" te veiksmīgi darbojas, apkalpojot pasažierus, kas lido tranzītā. "Redzam iespēju Rīgu padarīt par galamērķi, nevis tranzīta lidostu," preses konferencē teica Vilsons.

"Ryanair" ir Īrijas zemo cenu aviokompānija, kas dibināta 1984. gadā. Tās lidmašīnas pārvadā pasažierus starp vairāk nekā 40 valstīm Eiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos. Pandēmijas ietekmē pērn darbu zaudēja ap 3000 "Ryanair" darbinieku, kā arī uzņēmums ziņoja par 815 miljonu eiro zaudējumiem.

Lielāko daļu jeb 57% no 2020. gadā lidostā "Rīga" apkalpotajiem pasažieriem pārvadāja nacionālā lidsabiedrība "airBaltic", 16% – Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair", bet 9% – Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air".