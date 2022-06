Sabiedriskā transporta pakalpojumus četrās lotēs no 1. jūlija nodrošinās trīs pārvadātāji

No šī gada 1. jūlija tiks uzsākta pakalpojumu sniegšana divās lotēs. SIA "Tukuma auto" nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojumus lotē "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" un AS "Liepājas autobusu parks" - "Ogre, Aizkraukle" lotē. Savukārt, nodrošinot sabiedriskā transporta nepārtrauktību, pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla daļās "Limbaži, Sigulda" un "Cēsis" vēl gadu turpinās sniegt AS "CATA".

"Jautājums par sabiedriskā transporta kvalitāti, ātrumu, iedzīvotāju iespējām ērti iegādāties biļetes un maksimāli izmantot pārvadātāju nodrošināto maršrutu piedāvājumu ir aktuālāks nekā agrāk. Autotransporta direkcijas uzdevums ir gādāt, lai šo pakalpojumu kvalitāte arvien uzlabotos, kā arī nodrošināt, ka pakalpojumu sniedzēji tiek izvēlēti konkursa kārtībā. Neplānotā ģeopolitiskā situācija kaimiņvalstīs un sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ir būtiski ietekmējušas pārvadātāju iespējas realizēt sniegtos pakalpojumus apjomā un kvalitātē, kādā tas bija plānots konkursa norises laikā. Viens piemērs – samazinājusies jaunu autobusu ražošanai nepieciešamo izejmateriālu pieejamība, kā dēļ pārvadātāji arī Latvijā ir saskārušies ar transportlīdzekļu piegādes problēmām, laicīgi nesaņemot pasūtītos autobusus," situāciju pasažieru pārvadājumos komentē Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Ņemot vērā, ka AS "Nordeka" nevarēja nodrošināt līgumu uzsākšanu ar 1. jūliju, ar AS "CATA" uz gadu tika noslēgti līgumi, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību Cēsu, Limbažu un Siguldas reģionu iedzīvotājiem un viesiem.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.

Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 (automātiskais atbildētājs).