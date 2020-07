Sabiedriskās ēdināšanas sektors pēc ārkārtējās situācijas sāk lēnām atgūties

Jūnija sākumā noslēdzoties ārkārtējai situācijai, sabiedriskās ēdināšanas sektors sāk lēnām atgūties, norāda Ekonomikas ministrija.

Ministrijas pārstāvji skaidro, ka "roku rokā" ar Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) kolēģiem, iesaistot Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju, Latvijas Restorānu biedrību strādā pie tā, lai epidemioloģisko prasību loks būtu līdzsvarā ar ekonomisko. Tas pats attiecināms uz pasākumu organizēšanu, piebilda ministrijā.

Kā norādīja ministrijā, ēdienu piegāde ir viens no veidiem, kas palīdzēja sabiedriskās ēdināšanas sektoram, taču veidoja aptuveni 20% no kopējā apgrozījumu un ar to nav gana, lai pilnvērtīgi izdzīvotu komersants.

Vienlaikus Rīgas ēdināšanas iestādes cieta visvairāk, it īpaši populārais Vecrīgas izklaižu piedāvājums, kas dēļ mazajām telpām nevarēja nodrošināt distanci vai tās nebija adekvātas darbībai, un nepieciešamie ieguldījumi epidemioloģisko aizsardzības līdzekļu iegādei neatmaksājas.

LETA jau ziņoja, viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pinnis pauda pārliecību, ka Latvijas restorāni ļoti atbildīgi ievēro Covid-19 ierobežošanas nolūkā noteiktos drošības pasākumus un sabiedrība var justies droši. "Latvijas restorāniem jau šobrīd ir gana daudz ierobežojumu. (..) Manuprāt, jau ieviestie ierobežojumi un esam gana pasargāti," sacīja asociācijas vadītājs.

Vienlaikus viņš teica, ka Covid-19 situācijai ir jāseko līdzi, ja epidemiologiem rekomendēs un valdība lems par papildus ierobežojumiem publiskās vietās, nozare tos ieviesīs.

Pinnis atgādināja, ka cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem un pašiem jāseko līdzi drošības pasākumu ievērošanai. Ja kādā vietā kāds viesis neievēro sociālo distancēšanos vai citus ierobežojumus, par to nav jāklusē.