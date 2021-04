'Sadales tīkls' līdz 2023. gadam plāno ieviest viedos elektrības skaitītājus 98% no visiem pieslēgumiem

AS "Sadales tīkls" līdz 2023. gadam plāno pabeigt elektroenerģijas skaitītāju parka atjaunošanu, ieviešot viedos elektroenerģijas skaitītājus vismaz 98% no visiem "Sadales tīkls" sistēmas pieslēgumiem, liecina informācija uzņēmuma elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānā 2022-2031.

Attīstības plānā "Sadales tīkls" norāda, ka viedo skaitītāju ieviešana nodrošinās jaunu servisa līmeni sistēmas lietotājiem, uzlabos sistēmas operatora darbības efektivitāti un sniegs vēl nebijušas iespējas sistēmas pārvaldības, attīstības un patēriņa monitoringa īstenošanai. Tas veicina energoefektīvāku elektroenerģijas izlietošanu un ir neatsverams līdzeklis elektroenerģijas zudumu samazināšanai elektroenerģijas sistēmā.

Programmas īstenošanai nepastāv alternatīvas - elektroenerģijas uzskaites viedizācija ir kopējs Eiropas Savienības mērķis, bez kura īstenošanas nav iespējama elektroenerģijas tirgus tālāka attīstība un enerģētikas sektora transformācija.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina paust viedokli par AS "Sadales tīkls" iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Lai uzklausītu viedokļus, SPRK piektdien, 2021. gada 23. aprīlī, plkst. 10.30 rīko attālinātu uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu. AS "Sadales tīkls" to SPRK iesniedza šogad 30. martā. Plāns paredz ilgtermiņa investīciju projektus, kas sekmēs elektroenerģijas sadales sistēmas attīstību un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā. Interesenti ar elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu var iepazīties SPRK mājaslapā.