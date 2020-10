'Sadales tīkls' pilotprojektā mēģina izbūvēt laikapstākļu neietekmējamu elektrotīklu

AS "Sadales tīkls" īsteno pilotprojektu gaisvadu elektrolīnijas pārbūvei, izmantojot jaunas darba metodes un inovatīvus, iepriekš neizmantotus materiālus, lai mazinātu biežākos gaisvadu elektrolīniju bojājumu cēloņus, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pilotprojekta mērķis ir izbūvēt laikapstākļu neietekmējamu un apkārtējai videi drošu elektrotīklu. Tā ietvaros par pilnībā izolētu tika pārbūvēta 2360 metrus gara vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija un viena transformatoru apakšstacija Ķekavas novada Daugmales pagastā. Projektā visus darbus – no izpētes līdz materiālu atlasei un izbūvei – veica "Sadales tīkla" speciālisti. Īpaši piedomāts pie tā, lai izmantotie materiāli būtu ergonomiski – viegli un ērti iebūvējami tīklā, tādejādi samazinot nepieciešamo darbaspēka resursu gan izbūves, gan ekspluatācijas darbiem. Uzņēmuma tehniskais direktors Raimonds Skrebs norāda, ka projektā lika lietā inovatīvākos materiālus un tehnoloģijas, ko gaisvadu elektrolīniju izbūvē izmanto progresīvākie sadales sistēmas operatori Eiropā un Amerikā.

"Sadales tīkls" apkopo biežākos elektrotīkla bojājumu cēloņus, kas saistīti gan ar līnijas elementu nolietošanos, gan ar ārējo faktoru ietekmi. Piemēram, elektrotīkla bojājumus bieži rada nolietojušies izolatori, kas parasti veidoti no stikla vai porcelāna. Bojātu izolatoru dēļ var aizdegties balsti un tikt bojāti vadi, radot traucējumus klientu elektroapgādē. Lai šo problēmu novērstu, pilotprojektā izmantoti polimēru izolatori, kas ir daudz izturīgāki.

Viens no ārējiem faktoriem, kas jāņem vērā elektrolīniju izbūves procesā, – putnu populācijas ietekme. Pilotprojektā izmantoti jauni risinājumi balstu galu apstrādei un vadu montāžai balstos, kas apgrūtina putnu nosēšanos balstu galā, no strāvas trieciena pasargājot putnus un mazinot arī elektrotīkla bojājumu iespējamību. Vēl viens izaicinājums ir balstu iegrimšana zemē – parasti tas notiek vietās ar nestabilu grunti, piemēram, purvainās teritorijās. Pilotprojektā šī problēma risināta, balstu uzstādīšanā izmantojot speciālu konstrukciju to stabilitātei.

Pārbūvētā gaisvadu elektrolīnija oktobra vidū ir nodota ekspluatācijā. Turpmāko piecu gadu laikā uzņēmums varēs izdarīt pirmos secinājumus par jauno materiālu un darba metožu devumu.

2020. gadā "Sadales tīkls" visā Latvijā ieplānojis atjaunot elektrolīnijas 1600 kilometru garumā, kā arī teju 500 transformatoru apakšstaciju, investējot kopumā vairāk nekā 60 miljonus eiro.